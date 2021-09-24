微軟在台灣時間23日凌晨發表多款新產品，包括入門級的Surface Go 3、高階的二合一平板Surface Pro 8與Pro X，以及首度推出的高階筆電Surface Laptop Studio，代工廠和碩、廣達可望受惠。另外，微軟不畏第一代折疊式雙螢幕手機Duo的銷量與評價雙輸，發表會中推出新品Duo 2，能否創出佳績、加惠代工廠和碩，有待觀察。

微軟推出Laptop Studio採用傳統筆記型電腦的設計，但在螢幕後方加入轉軸機構，使這款產品能夠有如類似平板的使用方式，或是將轉軸機構有如腳架的將產品立起來使用，是向來在軸承機構件上發揮巧思的新作，建議售價為1599美元起，低於外界預期不少。

另外，微軟也在發表會中亮相Surface Go 3與二合一平板Surface Pro 8，前者採用英特爾i3處理器，未來也將推出內建4G通訊能力的版本，不含鍵盤的建議售價為400美元，後者的處理器升級至英特爾第十一代產品，建議售價為1100美元。

三星、華為等可撓式螢幕折疊手機在2019年初發表後，微軟也首度亮相雙螢幕折疊手機Duo並在去年夏天上市，雖然Duo於2019發表時，三星與華為的可撓式螢幕折疊手機正因為異物容易入侵機身、可撓式螢幕脆弱而延後上市，進而讓外界對於微軟透過超小軸承、雙螢幕的設計較為欣賞，但Duo在去年夏天上市後，卻面臨旗艦產品的售價卻頻頻出現軟體卡頓、硬體規格落後競品一年等問題，而銷售不佳。

微軟新推出的Duo 2，仍是維持與前代差不多的設計，一樣採用5.8吋雙OLED螢幕，兩片螢幕可分開顯示，或是結合成一片8.3 吋螢幕使用，處理器則升級至驍龍今年度的旗艦晶片888，建議售價為1,500美元。

然而，今年三星已經將可撓式螢幕手機價格下壓至1,000美元起跳，軸承的設計不僅能防止異物入侵，甚至也支援防水了，但Duo 2仍不能防水，價錢比前一代貴了100美元，更明顯高於三星不少，至於先前飽受批評的軟體卡頓問題有沒有獲得改善，仍要等到產品上市之後才會知道。

微軟Surface平板與筆電代工廠包括和碩、廣達，都有機會在新品上市加持下受惠，Duo 2代工廠仍為和碩，能否明顯受惠還要視銷售狀況而定。

(時報資訊)