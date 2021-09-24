台灣之星總經理賴弦五表示，台灣之星5G用戶數已在8月底超過30萬，年底以達到50萬為目標，展望2022年，台灣之星整體行動電話總用戶數希望挑戰300萬，其中5G用戶將破100萬，達到月租用戶40％滲透率。

至於2022年資本支出，賴弦五說，將與2021年相當，約落在50億元左右，2021年5G網路預計在六大主要都會區達到人口覆蓋90％，明年擴大至各縣市主要生活圈100％人口覆蓋，競業加快5G網路建設，加上行政院祭出補貼電信公司加速5G建設，台灣之星規畫2023年5G網路將達到全島全面覆蓋目標，估計5G三年總投資金額達150億元規模。

目前台灣之星整體行動電話用戶已超過267萬，其中，月租型用戶227萬、預付卡用戶40多萬。

賴弦五表示，今年是台灣之星第四年EBITDA轉正，但台灣5G頻譜競標提早一年多，所有電信業者都始料未及，也沒預期到5G頻譜標金那麼貴，台灣之星以197.08億元標得3.5GHz頻段40MHz的頻寬，又有配合政策加速建設，必須面對營業費用增加的壓力，5G成長及新增ARPU也沒有那麼快，因此打亂了台灣之星希望賺錢的進度，但未來台灣之星希望透過擴增行動用戶、提升ARPU，以支付5G成本。

賴弦五表示，若5G頻譜標晚個一年半、頻譜標金不是那麼貴，台灣之星獲利就可順利達陣，「5G平白讓我們增加了300～400億元的成本」，台灣之星的五年獲利計畫因投資5G而延遲。

賴弦五強調，4G投資至今、各家電信公司都已獲利，主要因為4G用戶成長快速，儘管4G頻譜標金及網路投資金額亦十分龐大，但3G用戶轉升4G非常快速，4G升轉5G就不如3G轉4G，5G獲利需要比4G花更多時間，從技術投資及電信公司營運績效來看，台灣那麼早發放5G頻譜、那麼快啟動5G服務，對電信商而言，沒有那麼大好處。

目前五家電信公司中，只有台灣之星尚未上市櫃，賴弦五表示，短期內仍無上市櫃的規畫，每年50億元的資本支出，EBITDA還不足以支付資本支出，但預期2023年資本支出就會降低，資本支出降低時，台灣之星才能走到好的光景。目前來看，發展5G服務的前二、三年是最困難的時期，雖營收提升，但獲利還無法跟上來，台灣之星將朝提升EBITDA足以支付投資的方向努力。

(時報資訊)