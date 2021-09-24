台灣之星總經理賴弦五表示，台灣5G爆發成長的時間點，恐怕要等到2023～2024年。5G已進入又能競爭又能合作的時代、台灣之星不排除加入中華電、台灣大、遠傳與亞太電等三大陣營其中之一，但若選擇獨立作戰，亦不排除與其中一家競業合作。

在電信、有線電視、固網產業擁有30多年經歷，曾擔任台灣大哥大總經理，以下是專訪賴弦五摘要。

問：台灣5G總用戶截至目前估約超過300萬，您認為5G用戶爆發成長的時間點是什麼時候？

答：今年看不到，2022年還是不會看到，可能要等到2023～2024年，主要關鍵在5G應用，未來6～12個月看不到有一個驅動力量刺激5G用戶快速增長。雖然目前已經看到5G在B2B市場的智慧應用上扮演很多角色，帶動智慧城市、交通、醫療、車聯網等產業升溫，但並沒有看到大規模的5G用戶成長動能。

問：您認為5G資費會再調降嗎？

答：綜觀全球，台灣的5G資費算是很便宜，電信三雄主打599～1,399元，台灣之星提供599就有30GB的4G+5G上網量5G上網吃到飽最高收費也只有999元，比電信三雄的1399吃到飽便宜400元。5G開台時各家業者訂出的資費已經很合理，要再降恐怕很難，整體市場未來一、兩年都沒有要調整的跡象，以5G巨額投資來看，台灣5G資費很合理而且夠便宜了。

問：遠傳已正式入股亞太電信，台灣之星未來有無與競業合作的規畫？

答：所有引進策略夥伴事宜，均由大股東洽談，我個人看法是「一定有」，從競爭角度來講，亞太電與遠傳形成一個聯盟後，電信版圖永遠回不到以前的「三大」時代，台灣之星若與台灣大合作，則仍是三大的局勢，若與遠傳／亞太電的陣營合作，就可能變成「兩大一中」，不會是「三大」的格局，又或者台灣之星繼續單獨作戰，局勢就變成「兩大一中及台灣之星」，目前市場觀察兩大變數，一是，遠傳與亞太電最後會不會走到「合併」，以及台灣之星能否獨立運營下去、且獨立成長。

問：台灣之星是否已與中華電、台灣大或遠傳展開洽談？

答：相信股東應該有在想這件事，台灣之星的選項永遠只有兩個 ，與競業合作，或者自己走下去，既然台灣之星在5G投錢，就表示我們的選項裡、有自己能走下去的能力，繼續走下去，合作也是一個選項，畢竟從4G走到5G，市場也走到了另一個變局，在4G時代只有競爭沒有合作，但在NCC政策調整5G允許共頻共網後，5G投資要用巧勁而非蠻力，用合作而非競爭，「5G已進入又能競爭又能合作的時代」、這部份台灣之星不排除。

問:會不會選擇與台灣大合作？

答:當遠傳與亞太共頻共網後，台灣之星與台灣大共頻共網被視為可能性相當高，但這就像是賽局的競爭環境，只要棋沒有下完，都不知道有何競爭優勢，以及最後與誰合作。

問：台灣之星近期啟動私募增資40.09億元，是否引進新的戰略夥伴？

答：私募增資案大部份會由既有股東認購，至於會不會再找其它新的策略投資人？私募增資案近期截止後將對外公布。

問：有無投入低軌道衛星計畫？

答：台灣之星並沒有這項規畫。

(時報資訊)

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