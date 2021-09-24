財政部國產署23日開標今年第二批太陽光電標租案，7宗標的共標脫4宗，標脫率為57％，標脫案件包括花蓮鳳林案、苗栗縣竹南案、嘉義大林案、台中沙鹿案等，合計每年售電收入約2,886萬元，20年商機約5.77億元。

官員指出，本次標脫案件以花蓮鳳林為最大案，其面積為4.5公頃，業者投標預定裝置容量約為5,200KW，若是依照今年下半年地面型光電躉購費率每度3.7236元來估算，花蓮鳳林案每年售電收入高達2,420萬元、20年的商機上看4.84億元，而且該案投標回饋金比率為4％，國產署每年可以獲得約97萬元，估計20年可以拿到1,940萬元。

其它三宗標脫案件包括苗栗縣竹南案、嘉義大林案、台中沙鹿案等，合計面積僅0.84公頃，每年售電收入合計466萬元，20年商機約0.93億元。

配合行政院2025年20GW太陽光電政策，經濟部能源局指定國產署2025年光電目標為606MW，其中2020年為5MW、2021年為96MW、2022年為121MW、2023～2025年分別為128MW。

為了衝刺光電目標，國產署自2019年起每年固定推出兩批次光電土地標租案，另提供民間業者申請開發，經核准之後可轉「委託經營」方式使用，正式啟動光電投資。同時，國產署也以「共同改良利用」方式釋出土地給台電、能源局招商。

截至今年9月底，光電標租已經有12案簽約、委託經營則有13案，還有台電與經濟部能源局的共同改良利用2案，合計為27案，發電面積約為575.5公頃，估計發電量將達到522MW，其中250MW已經完成併網發電。

另外，國產署預計今年12月底前將公告招標今年第三批光電標租案，估計將涵蓋近期未標脫案件如新竹內湖案、台東太麻里案、宜蘭礁溪案等。

(時報資訊)