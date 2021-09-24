立法院23日舉行8個常設委員會召委選舉，民進黨立法院黨團在8個常設委員會、共16席召委席次中，獲8席召委，國民黨立法院黨團也拿下8席召委。而藍綠本會期各有算盤，藍營盯特別預算，綠營將拚CPTPP法案。

扮演關鍵少數的民眾黨立委，都把票投給自己，讓交通、經濟、社福及衛環委員會，國民黨都能拿下一席召委。國民黨衛環召委蔣萬安表示，新會期將鎖定防疫措施、疫苗採購情形、勞基法修法及氣候變遷等4大議題。

新會期將審理新冠肺炎防治與振興、飛彈等特別預算案，以及111年度中央政府總預算與國營事業預算案，因此財政委員會召委是重要指標。經過財政委員會推舉後，由國民黨李貴敏、民進黨立委鍾佳濱擔任召委。

李貴敏表示，本會期重點是處理各項預算案，但她將關注蔡政府提出的多項特別預算案。李貴敏指出，國債鐘已經平均一人負擔24.9萬元，也就是新生兒一出生就要背這麼多債，在財政負擔非常沈重下，蔡政府利用特別預算案來規避審議。因此，這個會期李貴敏將緊盯預算，找出不合理的地方。

李貴敏也指出，蔡政府現在把很多經費編在特別預算案中來操作，但是從紓困1.0到4.0，蔡政府以還沒做完防疫與振興為理由，就不提出決算案，是把特別預算這種例外當成原則來處理，這是需要檢討地方。

民進黨經濟委員會召委邱志偉表示，下會期時間有限，不僅要審查許多預算案，還有CPTPP相關法律調整案，例如著作權法、商標法、專利法等。邱志偉也強調，由於時間有限，過去立法院下午不開會，但這個會期實際運作僅有三個月，他會盡量利用下午時段，排審重要優先法案。

(時報資訊)