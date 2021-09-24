財政部高雄國稅局指出，房地合一2.0自今年7月上路，其中營利事業若為建商首次銷售或提供土地給建商做合建分屋、自地自建等，屬於一手房地，免申報房地合一稅，而是直接於隔年申報營所稅時合併報繳，適用20％營所稅率。

若營利事業是建商首次賣屋，還有採自地自建、合建分屋、合建分售或合建分成等，依照所得稅法規定為一手房地交易，免再申報房地合一稅，而是併入營所稅適用營所稅率20％，如果有虧損可直接適用營所稅虧損扣除，例如建商賠本賣房，其虧損額度可在當年度及後續十年抵減營所稅。

但官員提醒，房地合一2.0自今年7月1日上路後，營利事業買賣2016年後所取得不動產皆為二手房地交易，全面比照個人課稅規定，交易日後30天內申報適用房地合一稅，採分開計稅。適用稅率按差別稅率，持有二年內適用45％、二至五年內為35％、五年以上皆20％。

而房地合一2.0也提供營利事業特別規定。若營利事業營利事業參與建商的都更、危老重建或是非自願售屋如欠稅欠債遭強制執行、依銀行法規定處分房屋、房屋遭隔壁鄰居越界建築、與他人共同持有房屋在未經同意下遭變賣等，雖仍在交易日後30天內申報房地合一稅且分開計稅，但適用20％優惠稅率。

官員表示，若營利事業二手房地交易、非自願賣屋、參與都更或危老重建產生虧損，其虧損額度抵減順序依序：當年度適用相同稅率的房地交易所得、當年度不同稅率的房地交易所得、後續十年內的房地合一交易所得，惟不能減免營所稅，相對來說抵減額度用途較受限。

舉例來說，A公司2021年提供土地參與合建分屋再賣出台北市大樓，另轉賣2021年取得的高雄市不動產，則台北市大樓出售所得為併入營所稅計稅，但高雄市不動產出售所得需適用房地合一稅。

(時報資訊)