財政部23日舉辦110年度下期營業用牌照稅記者會，賦稅署表示，今年下期營業用車輛使用牌照稅將於今年10月1日開徵，主要對象為營業用小客車、貨車等，繳納期限至今年11月1日止。

高雄市稅捐稽徵處消費稅科長陳家正指出，今年下期營業用牌照稅開徵車輛數為25.81萬輛、年增2.44％，多為貨車數量成長，關鍵為近年新冠疫情期間挹注宅經濟發展，因此物流業貨車輛數明顯的成長，同時也帶動今年下期營業用牌照稅額至11.45億元、年增2.28％，稅額與車輛數皆為近三年新高水準。

目前我國營業用車輛涵蓋四大類型，以車輛數而言，營業用小客車（約占55％）、大客車（約占5％）、貨車（約25％）與曳引車（約15％）。

以六都而言，陳家正表示，台北市、台南市營業用車輛數分別較去年同期增加4,064輛、1,654輛，台北市主要為物流業貨車輛數成長，台南則是受惠於南科發展帶動各公司進駐，因此營業用車輛數全面增加。而新北市、高雄市、台中市為年增106輛～558輛態勢，屬於經濟發展自然成長，僅有桃園市年減56輛。

我國牌照稅也有多元化繳稅管道，陳家正指出，營業人可依憑證線上查繳稅款或持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納。

若牌照稅額在3萬元以下，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店以現金繳納，另可透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、電話語音轉帳、晶片金融卡網際網路轉帳、活期（儲蓄）存款帳戶網際網路轉帳等方式進行繳稅。

如果逾期繳納牌照稅，每2日須加徵1％滯納金，最高加徵至15％，但今年12月2日後仍未繳納，我國將移送強制執行。

財政部也表示，若營業人未在今年12月31日前繳清110年使用牌照稅，自明年1月1日起經查獲使用公共道路，將依使用牌照稅法第28條第1項規定處罰，除補稅外需課徵一倍以下稅額作為罰鍰。

(時報資訊)