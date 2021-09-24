振興五倍券上路第二天，八大公股行庫再傳捷報。根據八大行庫截至傍晚6點左右的最新統計，八大行庫綁定台灣Pay的總人數已接近45萬8千戶，同時信用卡綁卡數也繼續累計至近13萬8千人次，合計振興五倍券綁定八大行庫通路的人數，合計快破60萬人次，其中在台灣Pay的部分，估計可望在24日破50萬人大關。

台灣Pay綁定熱潮持續，使得包括台銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐銀等六大行庫800、500元早鳥禮全送光。大型行庫主管表示，現在剩土銀、台企銀兩家行庫尚有800元、500元的早鳥優惠名額，因此當六家行庫的早鳥禮全送完之後，也有發現客群往土銀、台企銀走，希望能爭取剩下的800元、500元早鳥禮名額。

若以各大行庫的台灣Pay綁定人數來看，截至23日傍晚6點，以台銀接近77,500人次最高，一銀、合庫則分別約在66,900人次、65,900人次，華銀超過66,000人次，彰銀則近63,000人次，兆豐也有超過63,000人次。

此外，在信用卡綁卡方面，多家行庫也已累積相當的綁卡量，截至23日傍晚6點，以一銀、華銀、合庫為公股銀行前三大信用卡綁卡行，分別信用卡已累積綁卡約48,500、36,000、21,500人次。

累計台灣Pay及信用卡的綁定人數，目前一銀、華銀已破10萬人次，為公股銀行前兩大，其中一銀已綁定接近11萬5,400人次，華銀則綁定超過10萬2,000人次。

(時報資訊)