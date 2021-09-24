數位五倍券綁定22日開跑，今年在金融業全力加碼下，綁定比去年踴躍許多。金管會銀行局副局長林志吉23日公布，截至9月23日中午，數位五倍券綁定超過260萬戶，且還在持續增加。

林志吉指出，民眾可透過銀行、信用卡、專營電支等工具綁定振興五倍券，不管是哪個通路綁定，都會介接到關貿五倍券平台作業；此次綁定分為「個人綁定」、「共同綁定」在個人綁定部分，有三種方式確認，首先，金融機構提供數位綁定，成功的話會給予綁定順序號碼，就知有沒有加碼禮。

再者，民眾在申請帳戶時，會留有email、電話給金融機構，所以若有綁定成功，有些金融機構會用email、簡訊通知消費者綁定內容、加碼禮序號。第三，若是還是不放心，可以直接打給金融機構客服確認。

共同綁定部分，林志吉指出，由於共同綁定可以有猶豫期，綁定者若是後悔想改可在10月6日前退出，所以目前人數未確定，各金融機構會在10月6日後再計算，預計10月8日民眾才會拿到綁定序號。

林志吉表示，金管會將儘速評估，是否需請銀行公會、財金公司或聯卡中心等相關單位建置五倍券專區，提供民眾查詢序號等相關資訊，確保民眾權益。

金管會今年全力推動金融業大加碼，提高民眾數位綁定意願，金管會統計至9月11日，整體金融業已加碼達462萬分、金額達新台幣33億元，也因此今年五倍券首日數位綁定就突破207萬，已超越去年三倍券所有數位綁定人數181萬，而目前綁定數還在持續增加。

(時報資訊)