壽險業承作的保單紓困貸款進入最後倒數六個工作天，目前仍是以每天約1億元上下的速度增加，依壽險業者推估，若最後沒有特別爆大量，則整體保單紓困貸款金額估約136～140億元間，已算是壽險業保單貸款短期內增加最多的一次，總申請人數應會破15萬人次。

保單紓困貸款是因應2021年這波本土新冠肺炎疫情爆發，由壽險業者提供給自家保戶的優惠貸款方案，三年固定利率1.28％，每位保戶在同一壽險公司動用具保價金的保單借款，最高可借10萬元，但若有多家壽險公司的保單，則每家都最高可借10萬元，利率遠低於現行保單貸款利率2～6.9％。

但此優惠貸款方案從7月1日開辦，到9月30日結束（除台灣人壽開辦到今年12月底），大部分壽險公司都已進入最後到數六個工作天，有意動支的保戶最晚必須在9月30日送件，才能適用1.28％的利率。

據壽險公會統計到9月22日，已有逾14.5萬人申請，總申請貸款金額已達129.8億元，23日就可破130億元。

到22日為止，保單優惠貸款方案核貸人數及金額第一名是國泰人壽，已有5.46萬人申請，申請金額逾49億元，到9月底應可逼近52億元，約占這波保單紓困貸款近38％的市占率。

第二高是南山人壽，已有2.2萬人申請20.8億元；第三是富邦人壽，近2萬人申請逾16億元；第四是新光人壽，有近1.35萬人申請，貸款金額近12.3億元。

另外如三商美邦人壽、全球人壽、中國人壽、台灣人壽及遠雄人壽，都有逾2～8千人申請，貸款金額在2～7億元間。

由於保戶在7月借款速度較急、金額也較大，近六成都在7月就申請了，8月申請30多億元，約占23％，等於9月申請最少，單日金額甚至不到1億元，前九大壽險公司承作這波保單紓困貸款占22家壽險公司約95％，以各家預估數字推算，到9月底約可承作136～140億元的保單紓困貸款。

(時報資訊)