台灣民眾使用數位金融服務，透過各種載具進入數位銀行（digital banking）的使用情況，麥肯錫調查，台灣高達91％的消費者每月至少使用一次，高於整體亞太區，而且台灣的金融科技和電子錢包使用滲透率59％，亦是亞太區最高。

值得注意的是，願意使用純網銀服務、也就是直接銀行（direct banking）的比例，該調查結果，台灣為67％，較新興亞洲的62％、發達亞洲的64％都來得高，台灣消金個人可說是亞太區最有意願使用純網銀的市場；可是真正確切使用者的比例只有7％，遠低於前兩個市場的12％和17％。

此外，大多數消費者表示願意通過數位平台購買金融產品，但實際購買的人數要少得多，尤其是在新興亞洲市場，民眾還是非常不放心直接在網頁上下單金融商品。

國際企管顧問業麥肯錫在亞太市場進行最新數位消費金融調查，涵蓋包括台灣在內的15個亞太區、約2萬名城市銀行使用民眾，主要動機是要了解，新冠疫情以來數位金融服務的變化情況，為避免經濟發展程度差異對調查結果造成誤解，特別區分為新興亞洲市場、發達亞洲市場，台灣剛好居於兩者之間。

24日發布的「2021年亞太地區個人金融服務」調查報告中，麥肯錫強調，新冠疫情期間銀行數位服務加速進行，而亞太區新興市場因此成為數位業務模式銀行創新的區域中心，約80％消費者希望在疫情結束後繼續維持或增加數位銀行使用。

麥肯錫認為，疫後的金融服務，銀行業需確切掌握三項關鍵議題：實體分行據點的價值、客戶參與度、銀行的整體競爭地位，透過數位化重塑營運，才得以抓住增長機會。以台灣為例，超過九成的消金個人每月至少一次透過網站或手機App使用銀行的數位服務，也有59％消費者使用過電子錢包。

(時報資訊)