街口、悠遊付、LINE Pay Money等帳戶可互相轉帳了，與銀行帳戶也可通。金管會銀行局副局長林志吉23日宣布，考量電支機構發展及民眾便利支付需求下，已核准跨機構的「轉帳」、「繳費」及「繳稅」功能，其中，轉帳功能10月就可上線，繳費、繳稅功能預計今年第四季也可上線。

林志吉指出，目前有八家專營機構適用，包括三家電票業者悠遊卡、一卡通、愛金卡，五家專營電支業者歐付寶、橘子支、簡單付、國際連、街口電支，未來「全盈支付金融科技公司」與「全支付公司」若開業也必須提供轉帳功能。

金管會9月17日核准財金公司經營「跨機構間支付款項帳務清算業務」及建置「電子支付跨機構共用平臺」。針對財金公司申請案，金管會經洽中央銀行意見後審核通過，未來電支將新增三大功能，包括轉帳和繳費、稅。

林志吉指出，轉帳功能開放跨機構間互通的金流服務，滿足跨機構資金移轉的便利支付需求，舉例來說，悠遊付就可轉帳到街口支付的帳戶，也可轉到銀行帳戶，且所有專營機構依「電子支付機構業務管理規則」第13條規定，都要在9月30日前參加該功能，並預計於10月間上線。

林志吉指出，電支帳戶間的轉帳也會有費用，目前各家在洽談中，預計會比照銀行間轉帳費用，但有可能比現行的15元低。他進一步指出，電子支付帳戶有三類各有轉帳限制，第三類身份認證強度低，不能轉帳；而第二類帳戶匯兌每筆上限5萬元、每月收付上限各30萬元、第一類帳戶匯兌，個人每筆上限是10萬元、每月上限100萬元，非個人每筆十萬、每月上限1千萬元。

至於「繳費」及「繳稅」功能，可提供使用者便捷的電子化繳費、繳稅通路，擴大電子支付應用場景，可大幅提升民眾支付便利性，鼓勵專營電子支付機構參加，並預計於第四季上線。

(時報資訊)