近期市場關注恒大地產瀕臨違約，是否成為雷曼第二從而對經濟造成巨大衝擊？此外，澳門政府公開諮詢修改「娛樂場幸運博彩經營法律制度」，造成博彩行業重挫；以及外媒報導香港地產商被北京政府告知，要求協助解決香港嚴重的住房短缺問題等，恐慌情緒從地產向其他行業蔓延。

我們認為，這些動作均為中國政府所提出的「共同富裕」政策擴散，因此投資上應當選擇政府支持的行業，避開易受監管打擊的行業。

中國政府為了抑制過快上漲的房價，近年來對於買房、房貸不斷增加限制，甚至假離婚實炒房等漏洞也出招防堵，買房需求受到抑制；另一方面，對房地產開發商設置債務「三條紅線」，槓桿過高的公司難以通過借新還舊來周轉債務，必須處分資產來因應。

然而近期房地產市場流動性不足，且部分區域的資產價值下降過快，2021年來已有華夏幸福、藍光發展等地產商發生違約；當前銀行對於地產商的貸款尚未放鬆，發債成本也居高不下，未來不排除其他高槓桿的地產公司發生流動性危機。

在地產商壓力較大的情境下，首先經營面臨壓力的是銀行未來壞帳率將提高，中國政府從7月起陸續對市場提供流動性，有望緩解部分壓力；其次為建材等地產上游供應商可能面臨貨款無法回收問題，上述兩大類可能成為投資者爭相走避的行業。

再者，投資者可以審視手中持股的槓桿率，若是通過高槓桿擴張成長的公司，未來在銀行貸款政策從嚴的環境下，也有可能突然面臨被「抽銀根」的壓力。因此當前現金流充裕、槓桿率合理的企業，更容易度過動盪的環境。

中國國家主席習近平8月提出「共同富裕」、「三次分配」論點，一方面挪開教育、房地產等民眾支出重擔，也期望企業、高所得個人能共同響應政府。從近期的新聞判斷，共同富裕的指導方針可能也將推廣至香港、澳門等地，包括希望香港地產商可以增加供地，以及對博彩行業加強監管，這暗示著過去以自由競爭、資本市場為主導的港澳，體制將逐漸轉變。

上述問題短期可能影響外資投資者的投資信心，但對於發展方向的行業例如新能源車、新能源、半導體，則是迎來底部布局的機會。首先，居民投資如能從房地產市場分散出去，估計將有部分資金轉戰至股票市場。其次，中國政府從7月開始增加釋放流動性，中國人民銀行鼓勵發行綠能相關債務、貸款，資金將傾斜至該領域。

中美的競爭短期難以結束，中國一方面需要突破當前半導體卡脖子的瓶頸，另一方面需要繼續維持當前在太陽能、新能源車相關供應鏈的優勢；從政府在「共同富裕」方向推進的決心，也可以映射到其他欲培育的行業，扶持的力度不會輕易減弱。

消費方面，雖然前期因政府監管政策股價下跌，但中國作為人口大國，隨著中等收入群體提升，以及居民資金從房地產、教育等壓力中釋放出來，消費市場持續擴大是必然的發展方向。消費行業龍頭公司一般財務健康、現金充裕，整體行業容量足夠大且具有多采多姿的主題，容易成為市場青睞的方向。經過估值回調以及業績下修，將會迎來長期的投資機會。

十一長假之前市場估計將以觀望為主，但震盪中也孕育投資機會，包括2022年因應中共「二十大」會議，維持的經濟、市場的穩健仍是政府的重要工作，以及長期可期待中國居民資產配置向市場挪移，帶動資金持續流入陸股。行業上關注於政府支持產業如新能源車、機械設備、半導體、新能源等，並重視食品飲料、醫藥的底部布局機會。

(時報資訊)