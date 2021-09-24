大陸又有手機廠傳出在海外遭遇麻煩，立陶宛國防部日前公布報告指出，小米手機內建審查內容機制，建議國民罷買新機，並棄用手中的中國手機。

小米股價23日開高走低，開盤漲0.9％後隨即轉跌，午後跌幅更擴大近5％，直至尾盤才收斂跌幅，收跌2.6％報22.5港元，收盤價刷新2021年3月以來的低點。在股價不斷探底下，小米延續此前行動，密集回購庫藏股，20、21日分別買約293萬、122萬股，斥資規模約9,309萬港元。

綜合陸媒23日報導，立陶宛國防部國家資安中心9月21日公布報告表示，發現小米的Mi 10T 5G手機內建內容審查軟體，會偵測如「解放西藏」、「台灣獨立」、「民主運動」等詞彙，該軟體並可被遠端遙控開啟。小米手機還向新加坡的伺服器發送加密資訊，恐違反歐洲數據法規。

立陶宛國防部表示，建議民眾不要購買大陸製的手機，如果已在使用的話，最好儘快丟棄。

報告還點名華為P40 5G手機，認為用戶在華為應用商店引導下，可能接觸到病毒應用，會有資安風險。但報告也稱，另一個大陸品牌一加5G手機並沒有問題。

小米23日回應強調，公司設備沒有對用戶的通訊內容進行審查，也絕不會限制用戶對手機軟體的使用，並強調小米完全符合歐盟一般資料保護規範（GDPR）。華為則回應，公司遵從各國法規及資安數據隱私，數據不會在華為設備之外進行處理，華為應用商店的運作模式也與其他應用商店相同。

報導指出，小米手機近期市占快速竄高，在華為遭美國制裁後接收不少市占，但如今小米也陸續遭遇海外資安指控，會否影響其成長受到市場關注。

(時報資訊)