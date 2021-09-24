大陸大宗商品齊漲，造紙行業也不例外，瓦楞紙價格自2021年來漲不停，加上正值工業用紙傳統旺季，部分紙企出廠20天內連四次調漲價格，瓦楞紙如今已飆漲近每噸人民幣（下同）4千元，帶動A股紙業股價23日全線爆發，掀起漲停潮。

綜合陸媒報導，大陸自2021年初全面推行「禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案」（簡稱禁廢令），杜絕從歐美國家進口廢棄物，導致大陸造紙纖維原料供應緊張，間接推高紙價。再加上紙包行業進入9月後正逢「金九銀十」旺季，市場需求和訂單明顯提升。

央視財經報導，不少大陸造紙企業近期多次釋出漲價函，宣布調漲瓦楞紙出廠價。山東一家紙企負責人表示，8月以來，公司生產的瓦楞紙價格在不到20天內連漲四次，每噸出廠價從3,680元上漲至接近4千元，目前則維持在3,850元至4千元。

數據顯示，目前大陸AA級別瓦楞紙均價約為每噸3,870元，年漲約15％。市場分析，適逢中秋與十一「雙節」假期，市場對瓦楞紙及箱板紙的需求旺盛，特別是之後還有「雙十一」購物節大量快遞包裝需求，估計下遊二級廠拿貨積極性較高，紙企出貨順暢，業績可觀。

面對「禁廢令」和原料供應緊繃等問題，當前許多紙企轉向增加木漿、木片和廢紙漿採購，以彌補部分原材料缺口，這也加速造紙行業的原材料結構調整，造紙企業負責人仍認為「日子不好過」。昆山台商也表示，當前大宗物資都持續上漲，紙箱也是其中之一，各類企業的確背負龐大的成本壓力。

(時報資訊)