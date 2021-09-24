美方持續緊盯中概股審計問題，美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）當地時間22日通過一項新框架，將有助於PCAOB實施「外國公司問責法案」，此框架將於美國證券交易委員會（SEC）批准後生效。市場人士分析，此舉劍指200多家在美股上市的中資企業。

早在3月下旬，美國證券交易委員會就公布了臨時修正案，為「外國公司問責法案」鋪路，要求在美股上市的外國公司，若連三年「不遵守」美國審計標準將遭到下市。

華爾街日報23日報導，PCAOB計畫利用這項新框架來決定，是否可以對中國或香港等某些司法管轄區的審計公司，進行調查或審查。負責監管PCAOB的美國證券交易委員會隨後可能會要求被這些公司審計的企業揭露更多資訊，並採取其他措施，包括公布交易禁令。

報導指出，PCAOB每三年對40多個司法管轄區的200多家非美國審計公司進行檢查，但因未經中國相關部門批准，PCAOB不能審查中資企業的審計底稿。

譬如，中國叫車平台龍頭滴滴出行6月30日登陸美股，7月2日隨即被中國政府進行網路安全審查，自此引發美股中概股監管風暴，更造成7月份中概股市值蒸發近1兆美元。

先是美國民主黨參議員Chris Van Hollen於7月初表示，SEC應調查滴滴出行公開資訊是否故意誤導投資者。SEC委員Allison Lee則在7月下旬提出，美股中概股必須定期匯報中國政府對其業務的監管風險。

近期，SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）更多次親上火線大談中概股問題。詹斯勒曾在8月下旬承諾，將嚴格執行中概股需要在三年內遵守允許美方檢視審計底稿的規定，並指相關公司若不遵守規定，最快會在2024年於紐交所或那斯達克交易所下市。

9月20日，SEC表示，投資透過可變利益實體（VIE）架構上市的中概股，將有潛在風險。SEC並警告投資者，如果中國方面認定這些上市企業違反中國法律，在執行任何合約時可能受到中國司法管轄，還有可能受到實體所有者和美國股東之間利益衝突的影響。

(時報資訊)