大陸地產商恒大債務危機持續發酵，過去幾個月增持恒大美元債的滙豐也成為關注焦點。對此，滙控行政總裁祈耀年於美國時間22日在會議上表示，恒大債務危機令市場擔憂將對資本市場和債券市場帶來衝擊，但不會對滙控有任何直接影響。

身陷財務危機的恒大，外界憂心其高達3,000億美元的債券恐將出現違約，近幾個月恒大美元債因此大幅貶值。香港經濟日報23日報導，祈耀年在美國銀行的會議上坦言，恒大局勢的變化令人擔憂，需要密切關注對資本市場的影響。但他表示，不擔心滙控在大陸房地產領域的曝險部位，尚未見到恒大問題升級對該公司有任何直接影響。

報導稱，金融數據分析晨星（Morningstar）報告指出，包括瑞銀、滙豐及貝萊德等金融機構在過去幾個月看好恒大的利差收益，在過去幾個月先後增持恒大。根據晨星數據，滙豐於1月至7日期間新增逾40％恒大債券，但佔投資組合比較卻降至1.22％。

另外，國際評級機構惠譽最新報告，指出大陸在房地產領域的去桿槓正遏制其經濟復甦，將大陸2021年經濟增長預測由8.4％下調至8.1％。同時，將2021年全球經濟增長預測由6月時的6.3％調降到6％。

惠譽表示，大陸重新調整宏觀政策，並重點關注房地產領域的去槓桿。

報告認為，大陸房地產活動放緩不僅衝擊內需並遏制經濟復甦力道，也對全球大宗商品市場造成負面影響。

惠譽預期，中國人民銀行不久將會進一步調降金融機構存款準備金率，伴隨地方政府專項債發行提速，基礎設施投資有望得到提振。但報告也強調，房地產調控政策並沒有任何放鬆的跡象。該行對大陸2022年和2023年的經濟增長預測分別為5.2％和5.3％。

(時報資訊)