中國國家主席習近平日前於聯合國大會宣布，中國將停止在海外建設燃煤發電項目。今年內曾兩度訪中的美國氣候特使凱瑞表示讚揚，認為中國的態度是「一個積極的參與者」，並計畫在未來幾周內再度訪問中國。

　路透23日報導，習近平22日宣布，要加快綠色低碳轉型，實現綠色復甦發展，並重申中國將全力以赴，實現「2030年碳達峰、2060年碳中和」目標。習近平並承諾，中國將大力支持開發中國家能源綠色低碳發展，且不再新建境外煤電項目。

　凱瑞接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時表示，支持習近平在聯合國大會上對於停止興建境外燃煤電廠，並推動綠色低碳發展的承諾。凱瑞表示，這反映中方認真對待氣候變遷議題，且為「一個積極的參與者」。

　凱瑞稍早亦指出，中國的決定是一個「重大貢獻」，這同時也為10月底在蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）成功舉行，帶來良好開端。凱瑞並透露，美國總統拜登將與習近平會晤，但尚不知確切時間。

　另一方面，中國作為全球煤電廠最大的融資來源，當前為達成減排目標，毅然決定停止海外燃煤電廠建設，這恐將對孟加拉、印尼、越南和南非等受惠於中國投資的煤電擴建計劃造成重大影響。

　路透引述美國智庫Global Energy Monitor指出，中國的承諾可能會使原先計畫投入44家燃煤電廠的500億美元資金泡湯，但同時也有望使二氧化碳年排放降低約2億噸。

(時報資訊)

#氣候特使 #低碳轉型 #中國

主要市場指數

紐約道瓊
34764.82 +506.50(1.48%)
05:03
S&P500
4448.98 +53.34(1.21%)
05:03
Nasdaq
15052.24 +155.40(1.04%)
05:16
費半指數
3457.45 +45.43(1.33%)
05:16
日經225
30190.29 +550.89(1.86%)
10:06
南韓KOSPI
3126.08 -1.50(0.05%)
10:06
香港恆生
24501.38 -9.60(0.04%)
10:11
上證指數
3649.85 +7.63(0.21%)
10:11
深圳成指
14456.84 +69.48(0.48%)
10:11
英國FTSE
7078.35 -5.02(0.07%)
09/23
法國CAC
6701.98 +64.98(0.98%)
00:05
德國DAX
15643.97 +137.23(0.88%)
09/23

延伸閱讀