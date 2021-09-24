中國國家主席習近平日前於聯合國大會宣布，中國將停止在海外建設燃煤發電項目。今年內曾兩度訪中的美國氣候特使凱瑞表示讚揚，認為中國的態度是「一個積極的參與者」，並計畫在未來幾周內再度訪問中國。

路透23日報導，習近平22日宣布，要加快綠色低碳轉型，實現綠色復甦發展，並重申中國將全力以赴，實現「2030年碳達峰、2060年碳中和」目標。習近平並承諾，中國將大力支持開發中國家能源綠色低碳發展，且不再新建境外煤電項目。

凱瑞接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時表示，支持習近平在聯合國大會上對於停止興建境外燃煤電廠，並推動綠色低碳發展的承諾。凱瑞表示，這反映中方認真對待氣候變遷議題，且為「一個積極的參與者」。

凱瑞稍早亦指出，中國的決定是一個「重大貢獻」，這同時也為10月底在蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）成功舉行，帶來良好開端。凱瑞並透露，美國總統拜登將與習近平會晤，但尚不知確切時間。

另一方面，中國作為全球煤電廠最大的融資來源，當前為達成減排目標，毅然決定停止海外燃煤電廠建設，這恐將對孟加拉、印尼、越南和南非等受惠於中國投資的煤電擴建計劃造成重大影響。

路透引述美國智庫Global Energy Monitor指出，中國的承諾可能會使原先計畫投入44家燃煤電廠的500億美元資金泡湯，但同時也有望使二氧化碳年排放降低約2億噸。

(時報資訊)