2020年大陸政府推出「三條紅線」等房市調控政策後，使得商業銀行背負房地產貸款壓力。德勤最新報告指出，2021年上半年，大陸商銀房地產不良貸款餘額大增38％，應警惕當中信用風險。

香港信報報導，德勤中國23日發表中國銀行業2021年上半年報告，德勤金融服務業審計及鑑證副主管合夥人曾浩指出，目前大陸商銀房地產行業貸款的集中度相對較高，銀行應警愓「灰犀牛」現象，且注意房地產開發商引發的信用風險。

曾浩引述數據表示，截至2021年6月底，大陸主要銀行的房地產不良貸款餘額達人民幣（下同）808.48億元，較年初上升達38.2％，不良率則上升0.39個百分點，遠高於同期租賃和商務服務業的不良貸款率增加幅度。

曾浩表示，大陸房地產業明顯承受壓力，因此銀行要根據房企能力全盤考量、動態調整信貸投放以及清收貸款節奏，整理房地產貸款集中度，且因新冠疫情衝擊使風險暴露有滯後性，持續關注潛在信用風險，致使銀行資產有較大壓力。

報導稱，大陸在2020年8月份實施包括「三條紅線」等房地產監管政策，即房企剔除預收款後的資產負債率不得大於70％、房企的淨負債率不得大於100％、房企的「現金短債比」小於1，踩到紅線的恒大、融創因此成為市場焦點。2021年初官方還建立房地產貸款集中度管理制度，各種手段均有意降低房地產貸款規模。

相關措施發揮了一定效果，PwC在23日公布的2021上半年中國銀行業報告稱，期間上市銀行房地產貸款增速有明顯降低，從2020上半年的11％放緩至5％。但此前各家銀行公布的數據顯示，不良貸款增幅仍是商業銀行的一大問題，上半年不少銀行都有不良貸款餘額與比率雙升的現象，遍及國有大行、股份銀行與中小城市商銀。

(時報資訊)