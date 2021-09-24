大陸多省近期採取限電措施，浙江及江蘇等地更直接要求高能耗企業停產，外界多認為原因是官方要求「能耗雙控」。

但有業者指出，大陸電煤價格過去一段時間以來不斷高漲，部份電廠越發電、越虧損，索性直接「躺平」停工，為本次電荒限電埋下禍因。

中新經緯23日報導，今年大陸煤炭價格經歷3月至5月的前一輪瘋漲後，官方一連串「保供穩價」措施已經促使煤炭產量由降轉升，價格上漲趨勢也逐漸穩定下來。然而到了8月，煤炭價格再度上漲。

大陸商務部資料顯示，9月13日至19日，煤炭價格持續上漲，其中煉焦煤、二號無煙塊煤、動力煤價格分別為每噸人民幣（下同）965元、1,089元和780元，分別上漲6.7％、2.3％和0.6％。

9月23日「煤超瘋」再度侵襲市場，當天早盤動力煤期貨主力合約跳空開高後一路上揚，14時20分左右漲停，報價每噸1,237.8元，動力煤期貨主力合約至此已連續兩天漲停。

中國能源報報導，由於大陸70％以上的電力來自於動力煤發電，煤價可以漲，但是電價受到大陸發改委嚴格限制，並不能像鋼廠、紙廠、化工廠那樣漲價把通膨傳導給中下游行業，「那就只能躺平」。

報導指出，近日有多地煤電企業表示，因電煤庫存告急、保供壓力驟增，當前電廠、機組不論規模和裝機大小，都在苦等「口糧」，正常生產陷入巨大困境，甚至有電廠為避免持續虧損而選擇停機。

(時報資訊)