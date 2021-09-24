自大陸國家發改委日前點名多省能耗總量不降反升後，據統計，截至23日已有12個省份採取限電措施，導致大陸多家A股上市公司被迫放假、停產至「十一」假期。包括台資企業大本營昆山，當地台商正與政府討論，希望能找到方法將對企業的影響降到最低。

綜合陸媒23日報導，為如期達成「雙碳」目標，大陸今年積極控制能源的消耗總量和強度，即「能耗雙控」。

但發改委在8月點名廣東、福建、江蘇等九省上半年能耗強度不降反升，還有八省能耗消費總量控制未達到要求，均列入一級預警名單，並於9月11日推出「完善能源消費強度和總量雙控制度」方案，要求嚴格管控高能耗高排放項目，導致多省近日開始針對鋼鐵、化工、建材、紡織化纖等「兩高」項目行業加碼限電，以確保完成全年「能耗雙控」目標。

例如，江蘇省已要求省內鋼鐵、化工、水泥、冶金等行業企業停產限產。浙江雖不在一級預警名單內，但同樣緊急要求紡織印染、化纖等高耗能企業停產至9月底，對鋼鐵行業要求也趨嚴。根據統計，大陸已有12省推出「能耗雙控」政策文件，包括廣東、江蘇、浙江、山東、河南等。

資料顯示，本波加碼限電措施約在中秋節前開始，當時已有不少A股上市企業公告停產。22日晚間迄今，又有浙江企業西大門、江蘇企業藍豐生化等多家上市公司陸續公告停工。部分公司表示，受到「能耗雙控」加碼，煤炭價格上漲、限電限產政策因素疊加，公司直接放假到「十一」假期，或暫時停產。

台商方面，由於東莞傳出22日起升級限電措施，普通企業本周將限電4天，高耗能企業則限電一周，有東莞台商坦承受到影響，將採夜間上班模式，或自購發電機因應。

昆山台商會長宗緒惠23日接受本報採訪時表示，為達到「雙碳」目標，大陸政府的確有些要求。惟大環境存在疫情、缺櫃、原物料上漲等許多不確定因素，台商面臨沉重壓力。

(時報資訊)