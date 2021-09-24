外媒引述消息人士說法指出，亞馬遜規劃明年開設的百貨公司，內部一大賣點將是具有QR碼與觸控螢幕的高科技試衣間，盼能讓顧客擁有非傳統的購物體驗，以提振自有品牌服裝銷售。

傳聞亞馬遜百貨公司可能在明年開幕，主要銷售自有品牌T-shirt、牛仔褲，另也販售該購物網站上的其他品牌產品。這家電商巨擘希望藉此評估百貨公司的潛在效益能否提升自家服裝品牌能見度。

知情人士透露，目前的構想是顧客可利用智慧型手機的應用程式掃描想試穿衣服的QR碼，店員會收集好這些服裝並放在試衣間。顧客還可透過觸控螢幕要求試穿更多衣服，該觸控螢幕也會針對消費者喜好推薦其他產品，且試衣間會採拉門設計，店員送來衣服時也不會看到顧客。此外，店內可能會安裝機器人與其他型式的自動化設備。

不過消息人士也說，目前的規劃尚未定案，也可能會有改變。

外媒8月曾報導亞馬遜成立百貨公司的計畫。目前這家電商巨擘對上述規畫仍維持保密，據聞首批百貨公司會設於舊金山附近以及俄亥俄州的哥倫布（Columbus）。

自1994年成軍以來，亞馬遜積極擴展線上銷售版圖，吸引愈來愈多消費者轉向網路購物，撼動整個零售市場，迫使許多實體商店走向破產。近年亞馬遜卻反其道而行，轉向開設實體店面以測試雜貨、書籍、服裝銷售，希望透過實體商店接觸新客群以及測試最新科技實力。

亞馬遜在2018年打造Amazon Go無人便利商店，如今在芝加哥、紐約、舊金山、西雅圖都有據點，並且在去年表示，已將無人商店支援技術銷售給其他零售商。

亞馬遜多年致力提升服裝業績。據富國銀行報告指出，亞馬遜今年超越沃爾瑪成美國最大服裝賣家。

(時報資訊)