據災害風險評估機構Risk Management Solutions上周估計，自艾達颶風（Ida）8月29日登陸路易斯安那州以來，總共帶來310億～440億美元的保險損失。這將令艾達打入美國史上保險損失前五大颶風行列，且這些損失勢必會反映在保險公司第三季財報上頭。

　據保險信息協會（Insurance Information Institute）數據顯示，即便艾達造成的保險損失位於預測區間下限310億美元，也高於第六名1992年安德魯颶風（Andrew）帶來的297億美元損失。

　該協會指出，經通膨調整後，2005年卡崔納颶風釀成865.7億美元保險損失，排名第一。其次是2012年的珊迪颶風，保險損失339.3億美元。

　第三～五名是皆發生於2017年的瑪莉亞、艾瑪與哈維颶風，保險損失介於310億美元～320億美元。隨著保險公司陸續統計理賠金額，艾達保險損失只會越來越多。

　研調機構Evercore ISI分析師莫德馬登（David Motemaden）指出，大批民眾申請艾達災損理賠，勢必會對保險公司第三季財報帶來「龐大衝擊」。

　他表示，此次曝險最嚴重的是企業與家庭保險公司安達（Chubb）與旅行家集團（Travelers)，以及汽車保險巨頭Allstate與前進保險（Progressive）。

　Allstate執行長威爾森（Tom Wilson）14日於法說會上表示，「艾達颶風破壞威力不容小覷」。

　Allstate16日宣布，不計入再保險情況下，艾達帶來的保險損失達到14億美元。該公司表示，艾達在美國19州帶來災害，主要集中於路易斯安那州。

　艾達過境帶來破紀錄雨量，導致汽車泡水或遭到沖走，而許多汽車保險公司理賠範圍涵蓋洪水災害。保險信息協會表示，近八成車主購買「完整」的汽車保險，裡頭便包含這項保障。

(時報資訊)

#艾達颶風 #通膨 #保險理賠

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