受全球晶片持續短缺的影響，加上市場普遍認為汽車數位化程度將持續升高，令半導體公司與汽車製造商開始強化合作關係。分析師預期，晶片業者與車廠彼此依賴的程度只會越來越高。

車廠與晶片製造商的高層正建立更密切關係，以應對這場為期一年多尚無落幕跡象的晶片短缺危機。這種轉變在上周慕尼黑車展更為明顯，包括英特爾、高通（Qualcomm）與輝達（Nvidia）等晶片巨頭主管皆現身會場，希望爭取到車用顯示器與駕駛輔助系統等晶片訂單。

這場晶片危機令車廠意識到他們對於半導體依賴程度之高，而英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）7日於車展也坦言，鑒於汽車業對於晶片的需求熱絡，車廠因此成為半導體公司更重要客戶。

基辛格表示，到了2030年時，生產高階汽車的材料成本中，半導體將佔五分之一，遠高於2019年的4％比重。他指出：「我們都需要對方。隨著汽車逐漸變成輪胎與電腦的升級組合，我們在創新與供應方面將是共生關係。」

事實上，汽車製造商過去與晶片生產商關係疏遠，前者大多透過零件供應商取得汽車生產所需晶片。而這種間接供應關係也是汽車業近幾個月面臨晶片短缺的原因。

但業界人士表示，雙方正調整關係當中。德國車商戴姆勒執行長卡倫紐斯（Ola Kallenius）上周指出，該公司已與晶片業者建立直接聯繫管道，希望加強掌控晶片供應。

高通近日宣布將為雷諾新款電動車供應車用資訊娛樂系統晶片。高通今年1月也與通用汽車達成協議，擴大雙方晶片供應的合作關係。

研調機構IHS Markit預估，車用晶片市場規模將持續擴大，從今年的520億美元升至2027年的850億美元。而這將使得晶片業與汽車業彼此依賴程度升高、合作更為密切。

(時報資訊)