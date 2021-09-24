眼看全球半導體缺貨遲遲未解，汽車業恐怕得做好承擔龐大損失的準備。AlixPartners顧問公司預期，晶片缺貨將使今年全球汽車產量損失770萬台，連帶使營收損失2,100億美元。

今年1月上游零件缺貨開始影響汽車業時，AlixPartners曾預期今年汽車業營收損失606億美元。隨著晶片短缺問題如雪球般越滾越大，該公司在5月將預估損失上修至1,100億美元。

產業人士在當時認為，各大晶片製造商日以繼夜趕工並投資擴大產能，可望使缺貨問題在第三季緩解，沒想到這個如意算盤又被Delta變種病毒打亂。

今年夏天以來Delta變種病毒讓東南亞疫情再度拉警報，連帶波及半導體及其他上游零件產線，使AlixPartners在最新報告中預警今年全球汽車業營收損失2,100億美元，較5月預期的損失增加將近一倍。

AlixPartners全球汽車及產業研究部門主管威克菲爾德（Mark Wakefield）表示：「大家都曾希望晶片危機延燒至今開始趨緩，不幸的是馬來西亞封城及其他問題讓缺貨情形惡化。」

AlixPartners預期今年全球汽車產量將大減770萬台，較5月預估的390萬台損失更大。

最新報告早在汽車業者預料當中，因為福特汽車、通用汽車等車廠早已發布警告。

通用在9月16日已宣布延長美國、加拿大及墨西哥共七座廠房的停工時間，其中位於密西根州的兩座廠房將持續停工至9月底，而位於加拿大及墨西哥的3座廠房也將延後復工。

福特也在近日警告，由於密蘇里州、密西根州與肯塔基州廠房停工或減產，估計9月產量下滑。豐田汽車也在8月預警，晶片缺貨可能使9月美國產能減少四成。

在車廠被迫減產但購車需求暴增的情況下，車市嚴重供不應求促使價格不斷飆高。

美國汽車庫存量在8月創下新低紀錄，導致新車平均售價較去年同期上漲6,000美元，創下41,378美元新高紀錄。

(時報資訊)