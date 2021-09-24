英國政府周三（22日）公布一項十年戰略計畫，希望將該國打造成人工智慧（AI）超級強權，進而與AI實力堅強的中美大國抗衡。

這項計畫名為「國家AI戰略」（National AI Strategy），意在提高全國企業使用AI的程度、吸引國際資金投資英國AI企業，並培養下一代本土技術人才。

英國數位、文化、媒體與體育大臣菲利普（Chris Philp）發布聲明表示：「我們透過這項戰略為未來十年成長奠下基礎，同時幫助我們掌握AI技術潛力，並在形塑全球監管規範方面扮演領導角色。」

此戰略包含一系列計畫項目與研究。比方說，「國家AI研究與創新」計畫，意在強化國內研究人員合作。另有計畫負責支持倫敦與英格蘭東南部以外地區AI發展，這兩地是英國AI研究重鎮。

創投公司Air Street Capital創投家貝納希（Nathan Benaich）表示：「此戰略計畫有助於啟發英國在AI領域的潛力，我對此樂觀以待。」

英國政府表示，他們可能投入更多金錢與資源於未充分利用AI的產業，像是能源業與農業。英國也將檢視AI版權與專利情況，希望將創意發揮極致。

研究AI與機器人技術的英國劍橋大學人類學家辛格勒（Beth Singler）表示，在後脫歐時代，英國嘗試找出能與大國匹敵的專業領域，AI便是其一。

據世界智慧財產權組織（WIPO）數據顯示，1998年～2017年期間，美國共申請5萬件AI專利，遠超過其他國家。中國名列第二，同期申請件數達4.1萬件，反觀英國不到2千件。

前谷歌執行長施密特（Eric Schmidt）今年3月時警告，中國恐怕很快就會超越美國成為AI第一強權國家，而這可能涉及到軍事實力消長。

(時報資訊)