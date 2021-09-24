大陸恒大危機拖累美股20日狂瀉、聯準會（Fed）可能縮減量化寬鬆（QE），以及停滯性通膨隱憂浮現，華爾街投資專家對美股後市轉趨保守。美國財經媒體CNBC最新調查顯示，半數投資專家預期美股未來一年可能持平或下跌。

CNBC本周訪查約400位投資長、股票策略師與投資組合經理人發現，44％的投資專家認為未來一年標普500指數可能持平，另有5％的受訪者認為將會下跌，不過仍有半數專家預期標指可望上漲逾5％。

當問及投資專家願意承擔多大市場風險時，逾四分之三的受訪者表示，當前在股市的操作策略需保守為要。

近期美股遭遇亂流，威脅指數迭創新高的走勢。大陸恒大財務危機與聯準會有意縮減購債，讓標普500指數20日出現5月以來單日最大跌幅。在此同時，經濟成長減速與通膨居高不下，亦令市場憂心。

Commonwealth Financial Network投資管理部門主管普萊斯（Brian Price）表示，市場信心是在近兩周開始轉趨悲觀。

美股經歷這波拉回後，標普500指數約較9月初的歷史高點低了約4.2％，不過2021年迄今標指仍累計上漲16％，並締造連續八個月月線收紅紀錄。許多投資人認為美股只是陷入往年9月會發生的季節性疲態。

部分知名策略師仍維持美股多頭看法，Fundstrat執行合夥人湯姆．李（Tom Lee）便認為，20日美股大跌是投資人的進場良機。摩根大通首席全球市場策略師科拉諾維奇（Marko Kolanovic），稱這波美股大跌是市場反應過度。

不過，向來看空美股的摩根士丹利投資長威爾森（Mike Wilson）表示，在最糟糕的情境下，若是部分經濟數據開始惡化，標普500指數可能面臨20％的修正。

(時報資訊)