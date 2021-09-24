巴西央行22日（周三）宣布將基準借貸利率一口氣調升一個百分點至6.25％，以因應該國消費者物價不斷急速上揚的挑戰，並且預期10月召開下次例會時，可能會再調升一個百分點。

巴西央行貨幣政策委員會決議，Selic利率由5.25％上調至6.25％，與外界預期相符，這是連續第兩次例會決議升息4碼，在此之前的三次會議各升息75個基點。

巴西自2021年啟動升息，原本利率位在歷史低點2％。

央行聲明指出，貨幣政策委員會將持續調整政策以確保通膨達到目標，這取決於經濟活動的進展、評估風險、通膨前景以及貨幣政策相關預測。

巴西8月消費者物價指數較去年同期躍升9.68％，增幅創五年新高。貨幣大幅貶值、國內許多地區乾旱導致農作物價格上漲，皆為助長物價的原因，因此一些經濟學家在8月通膨數據公布後，原預料央行9月升息幅度會超過一個百分點。

不過央行總裁坎波斯內托（Roberto Campos Neto）上周的說法已透露不會加快升息腳步。他提到，央行會盡力穩定通膨，但不需要只因單一指標就改變路徑。

Veedha投資公司經濟學家阿布德馬拉克（Camila Abdelmalack）認為，周三的聲明「已澆熄加速升息的預期」。他預估，今年最後兩次會議的升息幅度將與此次差不多，估計到年底Selic利率升抵8.25％，「該份聲明看來沒有過於沉重，即便通膨惡化，我們認為升息速度不會有太大改變」。

面對通膨壓力，巴西央行擔憂的可不只有乾旱以及里爾貶值。該國政府提高支出，以減緩疫情限制所造成的經濟衝擊，這使央行曾指出，振興經濟措施某程度可能是通膨超出目標的原因之一。

由於水庫水位過低，使得巴西水力發電量大減，促使電力公司必須使用成本更高的燃料發電，也將成本轉嫁給消費者。乾旱也同時損及農作物收成，推升糧食價格上漲。

(時報資訊)