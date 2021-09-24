歐元區綜合PMI走勢 受到疫情升溫與供應鏈瓶頸衝擊，美國與歐元區的商業活動擴張力道同步減弱，歐元區9月綜合採購經理人指數（PMI）初值降至五個月新低，美國的數據更創下12個月新低。

根據研究機構IHS Markit周四公布，美國9月綜合PMI初值由8月的55.4下降至54.5。服務業PMI由55.1降至54.4，創下14個月新低紀錄，而製造業PMI由61.1下滑至60.5，此為五個月來新低。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）指出，美國9月經濟成長進一步降溫，主要原因是服務業需求減弱。

最新報告顯示，歐元區9月綜合PMI初值由8月的59下滑至56.1，降至五個月新低水準。雖然數據連續七個月維持在景氣擴張臨界點50之上，但仍遠遠低於市場預期的58.5。

歐元區國家限制Delta變種病毒擴散的措施打擊消費者需求，供應鏈瓶頸又將投入成本推升至逾20年新高水準，以致影響經濟活動。

威廉森透過聲明稿表示，歐元區最新數據反映出經濟成長驟然減弱，與價格急速上揚的不利組合。倘若價格與供給逆風沒有止息跡象，而且萬一秋冬季確診人數攀升，未來幾個月的成長力道恐持續減弱。

歐元區9月服務業PMI初值由59降至56.3，製造業PMI初值由61.4降至58.7，兩項數據皆不如預期。

在次指數方面，歐元區9月分投入價格指數升抵70.5，創下逾20年來新高紀錄，意味著供應鏈扭曲的情形一時之間恐難以緩解，而且高通膨可能至少再持續幾個月。

歐元區前兩大經濟體德國與法國9月商業活動均出現減弱跡象。德國綜合PMI初值由60大跌至55.3，寫下2月以來新低紀錄，法國9月綜合PMI初值由55.9降至55.1，創4月以來新低。

IHS Markit分析師史密斯（Phil Smith）表示，雖然德國9月PMI下滑，但第三季經濟成長率仍可能超越第二季的季增1.6％。

(時報資訊)