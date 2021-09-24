近幾年來低軌衛星應用多元發展之趨勢已然形成，相關商機潛力受到政府及業界相當關注，政府2021年啟動「B5G衛星通訊」計畫，期能透過提升地面通訊能量以及強化低軌衛星整體技術和系統，協助業界切入低軌通訊衛星蓬勃發展的國際市場，得以在未來的國際太空產業鏈占有一席之地。

觀察現階段主要的衛星應用類型，根據美國調研機構Bryce的統計，2020年全球發射火箭任務中，約有79％載運的是通訊衛星，其次為遙測衛星約占11％。低軌衛星通訊應用在近年國際科技公司與新創業者積極推動下發展迅速，台灣在衛星趨勢大架構下的發展機會，除了「製造衛星」與「發射火箭」，事實上衛星產業還有兩大塊市場「地面設備」與「衛星服務」。

根據Morgan Stanley最新預估，全球太空產業規模將從2020年的3,500億美元成長至2040年的1兆美元，其中地面設備約占49％、衛星服務約占45％。而台灣業者以投入地面設備製造為主，主要供應Starlink微電子、微波天線與航太精密元件，其次，則是負責接收衛星訊號的地面設備及其關鍵配備與零組件（例如：LNB、PCB、CCL、PA、RF）等地面設備市場一直很有競爭力，現在廠商看低軌道衛星通訊商機也願意投入，相信台灣業者有機會取得先機。

但攸關衛星產業與市場相關的資安問題更是國際相當重視的議題，因此從事衛星產業的業者必須了解和掌握下列幾點：

一、供應鏈安全已成為全球關切的議題，國際安全合規更是致勝關鍵。

1.國際供應鏈安全要求持續不斷，如歐盟/北約2019年發布5G布拉格會議共識與原則，歐盟資安部門（ENSIA）公布「5G網路安全建議書」規範，美國川普及拜登政府斬斷紅色供應鏈政策亦陸續發酵，於2019年發布了「確保資通訊技術與服務供應鏈安全行政命令」，緊接著2020年頒布國防供應鏈「CMMC成熟度模型認證計畫」，2021年拜登更簽署了「美國供應鏈行政命令」及「戰略及關鍵物資供應鏈」政策報告，彰顯供應鏈安全已成為全球關切的議題。

2.全球各垂直領域之資安規範陸續公布，如運用於5G、B5G，需符合由 3GPP 和 GSMA 共同定義的「網通設備安全保障計劃」（NESAS-Network Equipment Security Assurance Scheme），對於供應商產品開發生命週期過程所進行的安全合規稽核，同時對供應商之網通產品亦要求需經由認可的安全測試實驗室使用3GPP定義的測試項目進行評估，以客觀的角度衡量相關網通產品的安全級別。

3.我國衛星產業業者對於產品開發設計以及產品安全，大多尚未致力於投入5G、B5G安全合規之相關措施，未來將難以進入國際市場。基於我國過去因產品不符合資安規範，多項產品遭到美國聯邦貿易委員會（FTC）裁罰，造成公司重大損失。在國際大廠皆已開始投入安全品質之提升下，國內相關主管單位與業者應需儘速部署國際安全合規相關措施，以確保本國產品的安全品質合規，提升產品的國際競爭力。

二、本國衛星產業在網通設備上之國際安全合規超前部署建議方向：

1.由政府主導建立本國3GPP資安合規生態系

（1）建議由全國認證基金會（TAF）等法人機構爭取成為在台的GSMA所認可的國際實驗室認可合作單位，負責認證國內安全測試實驗室的能力。

（2）協助國內安全測試實驗室通過 ISO/IEC 17025 認證及輔導具備執行3GPP安全保證規範（SCAS）中定義的測試能力，以取得成為TAF認證合格之安全測試實驗室。

（3）協助培育資安業者對衛星通訊產業之產品開發生命週期過程之安全合規顧問能力，以期能透過國內資安產業顧問能量協助業者通過產品開發生命週期過程的安全合規稽核。

2.衛星業者投入資源進行國際安全合規部署

（1）成立資安合規相關組織，統籌與進行國際安全合規事宜。

（2）落實產品開發生命週期安全流程，建立SOP與導入實作，並委由顧問進行合規輔導。

（3）依據3GPP安全保證規範（SCAS）中定義的產品測試項目，於出廠前進行相關安全測試，期能通過安全測試實驗室之評估，確保產品合規。

(時報資訊)