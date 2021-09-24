中央銀行24日公布，8月五大銀行新增房貸435.01億元，若排除2月農曆年的季節因素，是19個月來新低。且8月新增房貸相較7月減少68.33億元、較去年同月更減少139.89億元，主要反應7月房地合一稅2.0上路效應。

央行官員表示，加上8日開始進入農曆民俗月，自住購屋族避免在民俗月交屋的效應，另中南部大雨成災也造成一定衝擊，讓8月六都合計移轉棟數月減及年減各達4.8％及22.8％。

統計顯示8月移轉棟數為近三年來同期新低，與今年來單月次低，其中台北市為月增0.5％及年減21.4％、新北市月減1.1％及年減22.5％、桃園市月減1.3％及年減28.8％、台中市月增10.3％及年減29.2％、台南市為月減26.4％及年減5.4％、高雄市月減12.3％及年減18.8％。

觀察台南市8月移轉棟數年減是唯一的個位數，主要是反應南科開發的效應，企業陸續進駐下，帶動區內就業人口的購屋需求，及配合的相關公共建設，使得居住環境跟著提升，還有南部疫情控制相對好，房市交易受房地合一課稅2.0及民俗月影響相對小。

台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀等五大銀行新承做房貸比重約占全體銀行的近四成，一向被視為房市風向球。央行官員指出，8月疫情仍持續控制良好，且因降至二級警戒，買氣也顯現回升，主要是自住剛性購屋需求仍在，至於民俗月的反應，將是落在9月居多，有待進一步觀察。

(時報資訊)