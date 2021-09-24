打房打出高房價，預售屋愈打愈炙手可熱！據住展雜誌23日最新調查，政策打房，再加上疫情蔓延、營建成本攀升、缺工嚴重，這四大因素，導致北北桃三都預售新案市場出現缺貨危機，也是近期預售新建案敢大膽開出高價的主因。

住展雜誌調查，截至9月20日，台北市今年新建案可售戶數為4,610戶、年減8％；新北市為15,007戶、年減高達31％，桃園約11,708戶、年減27％。

住展雜誌研發長何世昌認為，房市供給短缺，推升房價，不過也由於缺工嚴重，有些建商就算擁有土地、卻面臨找不到工人開工的窘境，在這波房市復甦之路，儼然「看得到、卻賺不到」。

何世昌表示，近期房市需求旺，但受到房市政策、疫情爆發、營建成本持續飆漲、缺工四大因素影響，房市供給量縮，造成最近新建案敢大膽開高價。

住展調查顯示，今年台北市內湖、信義、士林等三區，供給量縮最嚴重，年減幅七至八成，尤其內湖缺貨最為嚴重。

何世昌分析，內湖今年新建案只釋出53戶，年減幅高達85％，由於內科購屋需求強勁，但新案開發速度卻遠遠跟不上完銷速度，使住宅缺貨更明顯，少數公開的新案奇貨可居，價格炙手可熱，更帶動中古屋行情跟漲。預期內湖新住宅案開價，恐將出現三位數。

新北市方面，供給量減幅前三大地區，分別為土城、樹林、新莊。其中土城最熱門的暫緩發展區，吸納來自板橋、捷運藍線等地購屋客，由於大多數新案銷售都開出紅盤，再加上供給減少，因此建商更是大膽開高價，每坪站上5字頭的建案明顯激增。

桃園則以龜山、龍潭、桃園可售戶數縮水最多；其中，龜山只釋出900多戶，年減約76％，主戰場A7重劃區經過三年大爆量後，今年供給量縮有助於減緩線上建案銷售壓力，讓供需維持健康結構，房價維持穩定上揚趨勢。

(時報資訊)