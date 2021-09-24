「928檔期」房市黃金大檔即將登場，土地市場率先開出紅盤！華固建設23日大手筆砸下44.88億元，以每坪高達513萬元、溢價率近八成的價格，成功得標台北市南港捷運昆陽站附近875坪土地，改寫區域天價紀錄，坐上南港「新地王」寶座。

華固總經理洪嘉昇表示，看好東區門戶前景，這塊地將開發為總銷逾100億元的頂級商辦大樓。

台北市土地開發總隊23日公開標售兩筆土地，其中，南港區玉成段二小段728地號土地，底價約25億元，共吸引五封標單，分別為三家上市建商、一位自然人及一家科技公司，結果華固以44.88億元，加價近八成，成功得標；另外文山區政大段四小段840地號土地，底價約1.6億元，不過最後乏人問津，以流標收場。

華固總經理洪嘉昇表示，看好台北東區門戶計畫，華固繼多年前曾在南港開發幾筆住宅大樓之後，此次得標的土地，位於昆陽街、市民大道口，將計畫開發為頂級辦公大樓，未來總銷規模至少100億元以上。

瑞普國際不動產估價師事務所所長吳紘緒表示，華固此次出手競標，每坪均價達513萬元，已一舉超越連雲建設及展曜建設以每坪420萬元買下的南港車站前土地，躍升為南港的「新地王」；對照2017年潤泰新購入國產土地單價每坪218.7萬元，短短四年半，土地行情已狂飆135％。

吳紘緒分析，華固得標這塊地，四週都被大咖插旗，對面為國產集團未來總部大樓，西側729地號為潤泰創新購自國產的土地，潤泰新已攜手日本三菱打造鋼骨結構企業總部大樓；至於南側732地號，則為慧榮科技年初取得最優申請人資格的台鐵局都更案，周邊全是未來頂級企業總部大樓。

瑞普分析，當初慧榮科技回租租金底價，每坪月租就要1,800元，此次標售土地行情，等於宣告未來單坪租金將站上2,000元。

至於華固未來頂級辦公大樓的可能售價，吳紘緒估計，依得標單價513萬元區域天價推估，容積單價達134萬元，若加計都更獎勵、容積移轉等開發效益，未來推案每坪將站上110萬元。

瑞普認為，目前台北市頂級辦公室指標大樓每坪月租動輒高達4,000元，反觀南港未來A級辦公大樓無論在屋齡、建材、價格上，都頗具競爭力，可謂建商、壽險業兵家必爭之地。

(時報資訊)