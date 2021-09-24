經濟部23日召開電價審議委員會，一如預期，會中決定今年10月起電價再度凍漲，呈現連七凍。惟對於面對燃料成本不斷攀高，且綠電及燃氣占比不斷升高，一直仰賴電價平穩基金來填補缺口，並非健康做法。

受惠於今年上半年國際能源價格仍處於低點，讓相關發電成本較台電預期減少，不過下半年國際經濟情勢逐漸恢復，原油已經攀升至每桶約72美元，預期未來仍有上漲空間，加上天然氣漲勢明顯，下半年也呈上漲趨勢，成為未來台電營運壓力隱憂。

外部有燃料成本漲價，內部則有能源轉型的困境，為減少空污，台電被迫要增氣減煤，燃氣占比高達四成，燃料成本墊高，目前台電燃料成本占營收近五成。

另外，在非核家園轉型政策下，國內再生能源併網數量逐漸加大，在綠電先行政策下，國內電價成本已逐步壂高，光購入綠電成本就有百億之譜，但在電價上並沒有真實反映。

經濟部曾估計，未來2025年因再生能源發電占比達二成，最大值會讓電價上漲約33％，雖然最後不一定漲幅這麼大，但整體電價勢必會調整。

明年遇上選舉年，電價調漲可能性恐因政治凌駕專業而降低，從2021年起應考量的漲幅，若累積到2023年再反映，受限於電價公式漲價有天花板3％限制，台電營運成本無法適時反映，台電虧損勢必擴大。

面對未來電價有上揚的可能，政府卻未「超前部署」，讓民眾逐步適應新電價，卻是選擇一次大幅上漲，後續帶來民生衝擊及企業反彈，這應非政府所樂見。

(時報資訊)