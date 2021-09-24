振興五倍券於22日起開放數位綁定及加碼券登記後，民眾反應相當熱烈，截至23日晚間9時為止，已有超過300萬人完成數位綁定。同時，經濟部預計在27日新增「資料修改功能」，讓民眾可以做資料修正，解決資料輸入錯誤所造成的困擾。

行政院長蘇貞昌23日於立法院受訪表示，22日當天有1,300萬人進入五倍券網站、其中250萬人完成綁定，也有600萬人完成交通部相關旅遊抽籤，可見五倍券大受歡迎，數位綁定的人數也大大提高，一如預期，政府會更努力，民眾抱怨當機問題，蘇揆已要求相關部會注意。

蘇揆認為，各業者、地方政府一起加碼，這可創造更大經濟刺激，也能讓前一段時日受到衝擊的小店家、小攤商、服務業獲得振興。

截至23日晚間9時為止，五倍券官網登入人次已達1,582萬315人次，數位個人綁定225萬619人、共同綁定75萬9,202人，合計數位綁定人數達300萬9,821人。

另外，各部會加碼券登記抽籤人數，截至晚間9時為止，以國旅券最受民眾歡迎，共707萬8,507人登記，其次依序為農遊券701萬7,303人、藝Fun券689萬8,904人、動滋券671萬9,405人、客庄券609萬9,912人、地方創生券429萬3,604人及i原券101萬1,955人。

不少民眾向1988專線反映，為搶快完成加碼券登記，常有將個人資料輸入錯誤之情形發生，民眾擔心加碼券中籤後會收不到通知，而影響個人權益。對此，經濟部表示，新增資料修改功能預計在27日上線，民眾可登入五倍券官網，進行個人姓名、手機、電子郵件等資料的修改，但各部會的加碼券經登記送出就不可修改。

(時報資訊)