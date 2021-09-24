經濟部已備妥20億銀彈，針對因防疫停業的KTV、電子遊戲場等八大行業給予每位員工一次性補貼4萬元，其中1萬為雇主營運補貼，員工薪資補貼為3萬元，待行政院核定後上路，預計可以補貼6,000家，受惠3萬人。

國內疫情23日無新增本土及死亡案例，指揮中心發言人莊人祥23日指出，國內疫苗接種人口覆蓋率首度突破五成，達到50.16％，劑次比率為57.96％。

因此若疫情穩定，預期KTV等娛樂場所、交通運量，都有機會再調整鬆綁，10月1日降為一級否備受矚目。另首批客製化標籤BNT疫苗，預計24日抵台，約有90萬劑。

首批客製化標籤BNT疫苗即將抵台，莊人祥指出，目前規劃第10期BNT疫苗接種對象，會從第9類40歲往下施打，若到貨充足，也開放自64歲往下打。由於BNT尚未到貨，到貨後還要封緘檢驗，確認後會再做說明。

由台積電、永齡基金會、慈濟共同捐贈的1,500萬劑BNT疫苗，首批93.3萬劑已於2日抵台，第二批疫苗數量約91萬劑，在9日抵台。第三批，也是首批客製化疫苗最快24日抵台，數量在百萬劑以下。

由於疫苗陸續到貨，國內疫情漸趨緩，外傳10月1日後可能降至一級。醫療應變組副組長羅一鈞表示，二級警戒調整才剛修正，會視後續疫情發展和民眾是否落實防疫規定，再進行評估調整空間，惟沒有不明感染源個案時間越久，降級機會越高。

羅一鈞還說，在二級警戒下，室內外人數上限還是有可調整空間，還有關閉場所類別也預期會調整，但前提是要看疫情變化，境外移入個案還是很多，要隨時警戒不能鬆懈，以免導致本土群聚。

(時報資訊)