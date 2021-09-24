台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），接下來將與會員國展開諮商，首要挑戰就是開放日本福島食品，行政院政委鄧振中23日表示，會在維護國民健康、依據科學根據、國際規範三原則下，與日方共同找出因應之道，美國開放標準可作為跟日方交涉、談判參考。據悉，美國是採逐步解禁方式。

針對我提出加入CPTPP申請，工商協進會理事長林伯豐、商總理事長許舒博都表示，在RCEP（區域全面經濟夥伴協定）台灣未能入會下，為避免在區域經貿領域裡有被邊緣化的憂慮，CPTPP一定要設法加入，惟許舒博提醒政府，要考量對產業利弊評估，要未雨綢繆、寧可備而不用，對受創產業有相對應輔導及補助預算與機制。

藍委曾銘宗在立法院質詢行政院長蘇貞昌，加入CPTPP是共識決，加入成功機率高不高？在中國大陸打壓下，有沒有大於10％？蘇揆說，相關會員國對台灣相當友善，相關準備很久，希望這次能順利。國發會主委龔明鑫則說，與大部分主要國家都做過諮商，加入機率超過10％。曾銘宗再追問，機率有無上看30％？龔明鑫說，盡量來努力。

311日本大地震至今逾十年，日本對台灣未開放福島五縣食品進口頗有微詞，這將是台灣遞出申請後首要挑戰。鄧振中指出，日本確實對福島食品開放與否相當關切，「假如日本提出這問題，當然需要面對與處理」，但他保證，台灣政府會在維護國民健康、依據科學根據、依據國際規範三原則下，與日本共同找出因應之道。

鄧振中也說，福島食品並非就是「核污染食品」，也不等於「就是核食」，沒有任何一國家會讓核食在自己國家出售、出口，現在科技非常發達，哪些東西被輻射污染，非常容易查。曾銘宗則追問蘇揆，政府是否會開放日本核食進口？蘇揆說，任何食品是核食絕對不准進口，但是不是核食不能給人家貼標籤，政府一定會守護國人健康。

此外，對台灣遞出加入CPTPP申請，環球網報導，大陸外交部發言人趙立堅23日在記者會強調，世界上只有一個中國，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，堅決反對台灣加入任何官方性質協定和組織。

(時報資訊)