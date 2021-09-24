行政院政委鄧振中23日宣布，台灣以「台澎金馬個別關稅領域」名稱申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），這是繼世貿組織（WTO）後最重要的經貿組織。國發會主委龔明鑫評估，在2044全面自由化那年，台灣將因加入使得實質GDP可增加2％以上，惟農業、汽車及其零組件產業會受到衝擊。

繼中國大陸後，台灣22日正式申請加入CPTPP，鄧振中偕同國發會、經濟部、農委會等首長23日出席行政院會後記者會，說明台灣遞件申請相關規劃。

鄧振中表示，「衡量所有情況，現在是（遞出申請）最好時機點」，並以加入WTO名稱提出申請，爭議最小。

鄧振中說，CPTPP涵蓋範圍較WTO廣泛，從電子商務、競爭政策、勞工、環保、中小企業都有，未來勢必是引導國際規範重要力量。

龔明鑫則以國發會模型模擬分析加入CPTPP利大於弊。他說，若英國、南韓、泰國、印尼、菲律賓等國都加入CPTPP，經濟效益顯現，初估實質GDP提升2％，「落差非常大」，惟對農業、汽車零組件等產業會受到較大衝擊。

國發會官員解釋，CPTPP目前11國，今年4月評估時，假設英、韓、印、菲及泰等五國未來也加入，至2044年關稅全數降至零，台灣若加入因分享自由化成果，2044年我國實質GDP會比沒有加入提升2％以上。

若台灣不加入，將對經濟帶來負面衝擊，推估影響達0.56％，尤其石化、塑膠、橡膠、鋼鐵、化學、金屬跟建材等產業面臨關稅障礙，產值與出口首當其衝，另服務業恐要在境外實施，對台灣不利。

在農業衝擊方面，陳吉仲強調，未來將以日本與越南模式作為與各會員國談判基礎，該保護產業會盡力保護。他說，日本、越南加入後零關稅期程高達16年至21年，這段期間可進行產業結構調整，並保留一定比例非零關稅產品，如越南有3％以上、日本有2.8％以上，約幾百個品項產品，尤其農產品不在零關稅範圍。

鄧振中說，下一步就是台灣與各國展開雙邊諮商，待申請國入會案在部長會議獲得同意，就會成立談判工作小組，進入正式談判。他說，入會時程難預測，新申請有英國、中國及台灣三案。鄧振中坦言，若中國先入會，「台灣入會案會有相當風險」。

鄧振中指出，CPTPP談的是各國體制、開放程度及是否願意遵守協定內容，台灣與中國體制截然不同，具備完整市場經濟、擁有民主法治基礎，法規透明、尊重私人財產權，審查應著重在能否符合入會規範，不應把兩案掛勾一起。

(時報資訊)