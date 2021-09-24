區塊鏈技術運用到金融業日常營運，各大金控都在鴨子划水，國泰世華銀行23日宣布獲金管會核准試辦的「環球貿易共享區塊鏈」，訴求是台灣第一個以區塊鏈技術打造的企金資料交換平台，而中信銀行亦強調其有台灣第一個區塊鏈供應鏈金融平台、區塊鏈綠電交易平台及區塊鏈信用狀交易試行等。

國泰世華銀企金副總溫珍翰表示「數大便是美」，其貿易共享區塊鏈平台未來希望有更多銀行加入，才能確保資訊更完整，目前也正在洽談多家銀行，可見的未來會陸續加入平台，大家共享資訊才能減少詐騙可能。

除了自家聯盟壯大，國泰世華銀表示，各家都在試驗相關技術，現在已是跨產業結盟，未來也不排除會跨鏈合作。

國泰世華銀表示，其平台的區塊鏈底層架構採用資料隱蔽性高的「超級帳本（Hyperledger Fabric）」，並透過安全雜湊演算法（SHA256）不可逆加密方式，讓各金融機構可以在安全無虞情況下，於鏈上驗證供應商所提供的交易文件（如發票、訂購單）及由航運業者所提供的貨運文件（如海空運提單、報關單），減少人工照會錯誤，提高作業效率。

中信銀則很早就發表其成立區塊鏈研究團隊，並加入全球最大的金融區塊鏈聯盟R3，R3與多家國際銀行共同建立全球貿易融資區塊鏈平台，底層採用Corda技術，以智能合約來執行線上開狀與押匯流程。

中信銀強調其持續運用相關創新技術與不同廠商合作，運用在不同場景，近來也都有陸續發布新聞，如2020年底發布與永豐餘合作推出「區塊鏈供應鏈金融平台」，以區塊鏈技術串聯物流、商流、金流，解決傳統供應鏈資訊片斷、互動不足、統合不易及無法驗證交易真實性的問題，目標兩到三年後可提供逾250家供應商與經銷商更便捷的線上金融服務。

今年初中信也宣布與台南紡織合作，完成台灣與越南區塊鏈信用狀交易試行，以更快速便捷的信用狀服務助攻台商新南向，為台南紡織的客戶節省兩周的倉儲成本。

(時報資訊)