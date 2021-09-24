強強聯手結盟防詐騙。國泰金控子公司國泰世華銀行23日公布，已獲銀行局核准試辦其「環球貿易共享區塊鏈」，運用自行研發的區塊鏈技術，推動企金資料交換的銀行同業平台，防範企業以虛偽貿易訂單等資料跨銀行重複融資，且可透過航運業者數位照會，強化風控，初步已有八家銀行、陽明海運與長榮海運等加盟此平台。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，進出口貿易是台灣的經驗命脈，進出口貿易融資更是銀行業企金重點，後疫情時代國際貿易將更熱絡，銀行積極發展貿易融資的同時，也可能面臨更多虛假貿易融資的風險，因此國泰世華銀希望號召更多銀行、貨運承攬業及國際電子交易平台加入，發揮金融創新與共享精神，打造銀行、異業夥伴與客戶多贏的供應鏈金融生態圈。

國泰世華銀將試辦的「環球貿易共享區塊鏈」，強調是台灣首創以區塊鏈推動企金資料交換的金融同業平台，首波聯盟成員包含國泰世華、上海、台中、新光、陽信、遠東、元大、永豐等八家銀行；同時國內兩大航運商陽明海運、長榮海運也已加入，介接貨運提單資訊到平台上，供銀行強化授信照會，確認資訊正確度。

同時國泰也正與海空運承攬業者鑫享科技、物流供應鏈管理平台天脈科技，以及電子提單系統商Bolero洽談中。

李偉正強調，該環球貿易共享區塊鏈共有四大特色：一是自有創新應用技術，透過國泰金集團資源導入創新技術，自主開發區塊鏈，打造可以落地、可以維運、與世界接軌的金融共享平台；二是金融共享的風控平台，有助提升金融機構風險控管能力，成為金融業穩定金融創新的基礎。

三是攜手聯盟夥伴，在安全合規下共享資訊；四是讓客戶更有感、便捷，在進出口貿易上能有更好的體驗。

李偉正表示，金管會同意試辦，將可使此平台不僅在金融機構內落地，更可跨機構、跨產業開枝散葉，未來希望有更多銀行、貨運承攬 、國際電子交易平台加入，以擴大平台規模。

(時報資訊)