繼「好享退」之後，基富通23日再次推出 「好好退休準備平台」，該平台是屬於進階版的「好享退」，該平台除了專為儲存退休準備40餘檔共同基金，還有三大保障型保險產品，另將退休準備教育、公益等觀念於一站的「好好退休準備平台」。

「好好退休準備平台」是由集保結算所主辦，投信投顧公會、證基會、壽險公會協辦，並由基富通擔任執行單位，23日正式推出。

金管會主委黃天牧在上線記者會致辭時指出，數位轉型時期，金融業要善用金融科技力量協助高齡社會在金融商品的韌性與選擇商品、保障未來高齡化下人民的福祉，「高齡族群」也是金融業未來要面對主要的族群，未來期許此平台在國人退休規劃上可扮演重要角色。

集保結算所、基富通董事長林修銘表示，國人對退休準備愈來愈有感，「好享退」有10多萬人參加，目前「好享退一」及「好享退二」持續扣款者合計不重覆人數目前近6.8萬人，每個月扣款6.5億元，目前有122億元基金規模，市場反應熱絡。

但仍有許多人不知道準備要從何處著手，為了讓國人能及早開始為自己的退休做準備，並且提供國人正確的退休準備教育，因此，推出「好好退休準備平台」。

林修銘指出，在「好好退休準備平台」上，基金投資的部分就有由21家投信、總代理業者提供的40餘檔基金，這些基金都是符合專案諮詢小組訂定之適合退休準備之投資標準所篩選出，包含積極、穩健、保守、目標日期型及國人最熟悉的台股基金等，滿足各種屬性投資人的需求。

保險商品上，也有九大壽險業者針對退休後的保障提出定期壽險、小額終老保險、重大疾病健康險等三個險種，有需要的民眾都可連結至提供這些壽險的公司做線上投保，希望透過這個平台，讓民眾從投資與保障開始為自己的退休準備做更完整的規畫。

(時報資訊)