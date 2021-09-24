外媒引述消息報導，白宮23日邀集英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）及來自晶片、汽車、電子裝置製造商的多名執行長召開線上會議，商討如何化解年初以來影響全球的晶片缺貨問題。

美國總統拜登為了展現解決晶片缺貨的魄力，也在近日欽點超微（AMD）台裔執行長蘇姿丰擔任總統科技顧問。蘇姿丰自2012年加入超微擔任資深副總裁後，協助超微拓展電腦晶片以外的新市場，並在2014年升任超微執行長。

美國商務部在9月初預告，23日召開的線上會議將由商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及白宮國家經濟委員會主委狄斯（Brian Deese）共同主持，與會者除了基辛格之外，還包括蘋果、微軟、三星電子、通用汽車、福特汽車、Stellantis、台積電、寶馬及美光等企業領袖。

白宮並未公布完整與會名單，僅表示這場線上會議涵蓋製造商、消費者及各大產業團體，旨在探討新冠肺炎Delta變種病毒對晶片供應鏈的影響，並協助晶片製造商與消費者協調。

去年疫情爆發初期各地封城造成汽車需求銳減，同時居家辦公潮助長資料中心及電子裝置晶片需求，使晶片大廠紛紛調整產線配置。去年夏天各地陸續解封後汽車需求回溫，但晶片供應商無法立即應變，再加上全球貨運塞車等問題，導致車用晶片大缺貨而使車廠被迫減產。

AutoForecast Solutions在9月預期，今年全球汽車將減產811萬台，比8月中預期的710萬台更多。

拜登為了展現美國化解晶片缺貨問題的決心，今年4月已經和晶片業巨頭開會，並宣稱他提出的半導體業補助計畫已獲得國會兩黨支持，但目前這項法案尚未在國會表決通過。

(時報資訊)