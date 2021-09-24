蘋果iPhone 13新機開放預購傳佳績，24日將正式開賣，五大電信卯足全力祭出優惠，市場高度期待，美股蘋果（APPLE）股價22日反彈1.69％，內外資齊步點名看好台廠蘋果供應鏈，法人23日積極敲進，股價提前慶祝開趴。

市場看好蘋果新機銷售成績，加上中國恒大債權疑慮趨緩23日收盤強彈17.62％，台股也跌深反彈，再加上蘋果股價展開跌深反彈，收145.85元上漲1.69％、收復5日線，台股蘋概股族群股價處在相對低基期，成為23日反攻重要指標。

美林證券看好台積電與鴻海二檔蘋概重量級指標股；元大投顧也點名台積電、日月光投控、台虹、台光電、臻鼎-KY、大立光及GIS-KY等；國票投顧推薦銅箔基板廠台光電、ABF載板欣興、南電、石英元件廠晶技及聚鼎；統一投顧建議逢低加碼台積電、日月光投控、欣興、台光電、華通、台郡、鴻海、晶技、全新及光磊等股。

從內外資近來對蘋概股普遍看多來看，蘋概股短線有機會在銷售題材熱炒下，展開彈升行情。多位投資專家一致認為，蘋概股是今年少數整體較沒有輪漲到的族群，許多個股股價跌破在季線、年線之下，在股價基期低下，若外資、投信法人持續回補，後市不看淡。

蘋概股台光電、日旺、南電、臻鼎-KY、景碩、晶技、譜瑞-KY、奇鋐、光寶科、可成、瑞昱、嘉澤等股都以大漲3～7％以上作收，概念股股價在開賣前夕提前開香檳。

國票投顧表示，蘋果此次推出產品種類豐富，包括iPhone、iPad、Apple Watch等新品，在蘋果積極搶食華為於高階手機市場市占率，加上5G手機升級率雖逐漸趨緩，但仍將於2022年帶動銷量提高等正面因素影響下，預估2021年新機出貨量約8,400萬支，年增約一成，第三季及第四季組裝量分別為5,720萬支、8,470萬支，2021年全年出貨量為2.35億支。

(時報資訊)

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