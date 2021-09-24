股后換人當！IC設計廠信驊23日早盤以2,320元開出後，一路走揚，最高衝上2,445元新天價，強逼大立光讓出股后大位；後續還有祥碩、力旺、譜瑞-KY、旭隼「四千金」追兵趕來，力旺、旭隼齊創新高，千金股排位戰「暗潮洶湧」。

台股千金股排名近期「大洗牌」，法人分析，高價股在景氣正向時表現易強於大盤，在經濟面持續復甦下，相關個股具投資價值。

信驊23日漲勢凌厲，早盤股價就順利超車「前股后」光學元件大廠大立光，盤中最高價攻上2,445元歷史新天價，終場大漲7.06％，大幅拉開與大立光股價差距。

新科股后亮相、掀起高價股比價潮，台股23日九檔創新高個股中，就包括力旺、旭隼兩檔「千金股」，及台光電、南電、亨泰光三檔逾百元之高價股。

不斷電系統（UPS）龍頭旭隼23日尾盤強拉漲停，攻上1,515元新高，硬是將與譜瑞-KY價差再縮小至365元；此外，IP股力旺大漲6.74％，收上1,980元歷史新高，彎道超車祥碩、首登「第五大高價股」。

富邦投顧董事長蕭乾祥分析，台股23日以矽智財（IP）、載板等表現相對突出，「千金股」中也以半導體的矽力-KY、信驊、力旺、譜瑞-KY等漲勢較猛，其餘則強弱紛呈。

受惠供應商供貨緩解、客戶需求強勁，法人預期，信驊下半年業績將逐季攀升，全年營收可望較去年成長15～20％；反觀大立光，單月營收連七的月年減，不僅股王頭銜5月遭搶，如今又痛失股后大位，即便23日反彈2.6％，仍不敵信驊，將股后寶座拱手讓人。

大立光近期遭外資看衰，推論智慧型手機鏡頭市場已進入新紅海，高階鏡頭市場競爭激烈，示警其明年毛利率恐跌破六成，喊出新低目標價2,055元。

台股目前共有矽力-KY、信驊、大立光、富邦媒、力旺、祥碩、譜瑞-KY、旭隼八檔千金股，「八千金」9月來就曾五度出現「排位大風吹」。另外，亞德客-KY、緯穎、聯發科等「9字頭」股，也均獲外資喊出逾千元目標價，為「準千金股候選人」。

國泰證期經理蔡明翰認為，高價股具備高毛利率、高獲利、高本益比「三高」特性，在經濟看俏之際漲勢強於其他個股，國內目前經濟面持續回升，相關個股後市可樂觀看待。

(時報資訊)

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