台股8月上漲242點，全靠散戶超給力，中央銀行23日公布8月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額續增至3.13兆元、連續十個月創新高，自然人戶在股市的影響力愈來愈大。

根據央行統計，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額，8月再增加564億元，餘額衝高至3.13兆元、續創新高。尤其零股交易2020年10月26日上路後，股市對小資族狂吸金的效應，至今年8月底的十個月以來，除餘額月月創新高，合計餘額更大增近6,300億元；如果拉長至2020年初以來，兩年內餘額更已爆衝破兆元。

央行官員表示，從證券劃撥存款餘額數據，及自然人戶在集中市場占比近年來大多在六成以上，6、7月進一步衝高至逾七成，凸顯在股市的影響力增加。但這並不代表外資影響力下降。

央行公布的8月金融情況，M1B及M2年增率分別下降為15.39％及8.44％，均為去年12月以來的九個月新低。央行官員說明，主要因去年基期較高，及活期性存款年增率下降，雖然活期性存款餘額續增加至21.49兆元、連續22個月創新高，但年增率再降至15.53％，低於7月的16.36％，並且為九個月來新低。

8月外國人新台幣存款餘額增加271億元至2,811億元，年增27.1％，主要來自外資領取現金股利後，資金暫泊帳上，等待時機再進場。

國內金融體系資金仍充沛，8月M1B及M2日平均各為23.85兆元及52.38兆元，雙雙續居最高紀錄，代表股市資金動能無虞。但央行官員提醒，股市變化起伏不完全來自資金動能，如國際疫情變化、經濟情勢發展、地緣政治風險等，最近的大陸恒大事件及聯準會利率會議結論，都會對股市有一定程度的影響。

(時報資訊)