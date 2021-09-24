大陸恒大危機暫告解除，台股23日上演跌深反彈行情，指數強彈152點以17,078點作收，重返萬七大關，惟成交值仍舊低迷、僅2,538億元。隨季底作帳倒數計時，法人指出，台股有兩好三壞，應不至於再跌破萬七，惟對短線高點的預測值落差較大，樂觀預期仍有機會攻17,800點，保守則看17,150點。

恒大23日如期支付債券利息，外電也傳出將進行重組，在分拆為三家公司後轉為國企，恒大集團股價單日狂漲17.62％，帶動中港台三地股市同步收紅。

外資期現同步偏多

三大法人23日買超台股25.6億元，外資期貨現貨同步偏多，買超35.9億元，期貨淨空單減少1,360口、至16,468口。至於現股當沖比（買＋賣）23日小幅提升至41.44％，信用交易呈資券同增，融資小增0.47億元，融券張數增加2.55萬張。

台新投顧副總黃文清指出台股兩好，包括（1）半導體仍有漲價題材；（2）蘋果iPhone 13新機銷售看好。他強調，目前看來，大陸恒大事件告一段落，財務暫無繼續惡化的跡象，現階段台股不至於再破萬七大關，但仍要留意恒大償債後續，因財務問題並非短期一兩天可完全解決，也要看政府態度、是否介入處理，有可能延續一段時間、反覆影響市場。

留意恒大後續發展

不過，黃文清對台股仍有信心，認為仍有機會挑戰17,800點；通常大盤在跌深反彈首日，表現強勁，爾後漲勢趨緩，若恒大事件未出現更嚴重、市場意料外的發展，台股仍有機會緩步向上。

但針對總體大環境，統一投顧董事長黎方國指出，台股面臨三壞：（1）美聯準會（Fed）確定11月縮減購債，QE慢慢退場帶動美元走強，使亞洲貨幣走弱，台股與台幣兩者向來關聯性高，在此情況下，股市恐相對承壓。

半年線區間壓力重

（2）美中兩大經濟體都有利空，對台造成一定影響。美國預算上限調高問題，不僅上演政治角力，加稅議題也浮出檯面；中國則是景氣明顯下滑，又有恒大債務問題等。

（3）台股電子股第四季雜音頻傳，包括DRAM、面板等報價鬆動，最重要的是，成交量能退潮，且技術線型也差，半年線附近壓力重。

因此，黎方國將23日的反彈視為弱勢的跌深反彈，預估後續指數高低點在16,800～17,150點間。

(時報資訊)