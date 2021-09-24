等不及對多家大型銀行的專案金檢結果出爐，央行第三季理事會議就提前祭出三道選擇性信用管制措施來對房價「加壓」，金融業者指出，這顯示儘管業界認為有很多來自「供給面」的因素，包括建商的原物料、人工成本大漲至少三成，但央行顯然希望在「需求面」能發揮對房價壓抑的作用，尤其更可因此顯見央行已擔憂通膨預期越來越濃厚的當下，勢必再推漲房價，因此更要提早出手再怎麼樣也要試圖降房價。

金融業者指出，央行這次從三戶伸向「二戶」房貸，且非全面取消寬限期，而是對八個地區第二戶取消寬限期，「示範、警告」的意味濃厚，也有先試水溫的味道，倘若這房價漲最兇的八個都會區房價可以降下來，那麼央行不會再祭出後續降成數的手段，否則下次理監事會議就是全面取消二戶寬限期，或對這八大地區進一步限縮二戶的成數。

金融業也觀察，央行正在為明年的「升息」預作準備，由於現在利率低，因此大部分的房貸是用在「還本」，如今央行提前取消上述八大都會區的「二戶」房貸寬限期，就是要求這些購屋者「儘早還本不要再延後」。

至於全面調降土建融貸款成數0.5成至6成的部分，金融業者分析，全台灣多個地區的建商都抱怨現在土地取得成本愈來愈高，尤其近來中台灣的建商更深感土地成本攀高之苦，顯然在搶地白熱化之下，土地交易也熾盛，因此央行直接調降土建融成數，就是要求建商若要買地，自備款要更多，這個政策對中小型建商的衝擊遠甚於大型建商，可能以後中小型建商買地更為不易。

最後是工業區閒置土地貸款成數再降0.5成至5成，並且釐清「灰色地帶」，也就是央行這次直接「標準作業化」，把限期開發時間直接明訂為1年，不再交由各銀行「自行評估」，主要都是進一步緊縮地主「養地」空間。

(時報資訊)