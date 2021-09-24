搶在「928檔期」登場之前，央行23日宣布加碼打房三大措施。建商對此回應稱，此次政策再限縮第二戶貸款寬限期，是打錯對象，「打房打到庶民痛苦增加，實在是沒有道理！」

中華民國不動產開發公會全聯會秘書長于俊明23日表示，通常民眾購買第二戶，是為了幫子女置產、或是換屋，並非在炒房；因此央行不准在貸款上有寬限期，實在欠缺合理性，對於收入有限的民眾，更是加重其還款負擔，甚至出現還貸的資金破口，央行應該要多體諒一般民眾的辛苦。

于俊明痛批，這種打房政策，打到庶民痛苦增加，實在是沒有道理！

興富發建設副總廖昭雄表示，央行應該是展現政府對房市的態度，不希望土地漲幅過大、更不希望房市有過熱的疑慮；不過進一步限縮購地貸款成數從65％降到60％，對於正有購地計畫的建商來說，要籌措多出來的5％購地自備款，目前應不是太大問題。

遠雄集團公共事務室副總楊舜欽表示，以目前台灣主要八個縣市房市來觀察，如果有過熱、則政府確有進一步調控房市的必要，不過現階段房市並無過熱的疑慮，因為房地合一2.0實施後，投資客都已退場，現階段客戶幾乎都有自住剛性需求；至於建商購地貸款成數再壓低到六成，可能對於財務較不足的小建商、地方型建商，衝擊最大。

普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，最新出爐的三大措施中，比較有感的是針對自然人於特定地區購置第二屋的寬限期限制，也是因為先前針對第三、四戶以上的購屋貸款成數、寬限期都已緊縮，但還是壓不下旺盛買氣，所以這次直接殺到第二屋，這代表房市投資、追價，在超低利率、資產價格大膨脹的環境下，已經漸成全民運動，央行有必要在未來升息、貨幣收水之前，預先增強授信風險的控管。

黃舒衛表示，至於央行搶在「928檔期」之前宣布新措施，預料將會讓部分投資買氣收斂；但對於剛需、首購族則完全沒有影響，因此，第四季房市價量還是會持續放大。

(時報資訊)