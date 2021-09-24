英國央行（BOE）23日發布政策聲明，利率與量化寬鬆規模維持現狀，但對於英國當前經濟出現成長放緩及通膨壓力升溫的矛盾趨勢提出警告。英國通膨年率今年內可能升破4％，有決策官員基於這個理由，呼籲盡早結束量化寬鬆（QE）措施。

英央貨幣政策委員會9位成員一致通過，基準利率停留在0.1％。8,950億英鎊資產收購計畫的購債步調不變，但有2位決策官員提出異議，要求QE及早退場。

摩根資產管理全球市場策略師卡拉夫頓（Ambrose Crofton）指出，考量通膨壓力居高不下，英國央行明年上半年就會升息，將是全球主要大國中第一個啟動升息循環的央行。

Validus風險管理公司也表示，由於英央暗示緊縮貨幣政策的機率增強，英國可能提早升息，目前市場預估明年3月可能升息15個基點。

英央現今下修經濟成長預測，或多或少是基於產出受限於供應鏈吃緊問題。即便如此，英央仍預期通膨年增率在今年第4季會短暫飆破4％。

英央表示，鑑於供應鏈陷入瓶頸，自8月例會後便將第3季GDP成長預測下修1個百分點。BOE聲明指出：「自貨幣政策委員會8月集會後，全球經濟活動復甦步伐有放緩跡象。而在貨品需求暢旺及供應鏈持續吃緊的背景下，全球通膨壓力始終強勁，成本壓力顯然會持續不輟。」

英央提到，除了躉售汽油價格大漲推升消費者物價指數，家庭能源價格上揚也對經濟成長有不利影響。

另一個促使英央對經濟成長示警的理由，是政府因應疫情無薪假祭出的勞工薪資補貼措施，將在幾周之後到期，屆時失業人數料將膨脹，薪資成長也會受到抑制。

英央上月曾指出，英國經濟可望於今年第4季，回復到疫情前的規模，同一時間通膨年增率將觸及4％的10年高點。

(時報資訊)