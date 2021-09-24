美國聯準會（Fed）縮減購債計畫全球矚目，中央銀行總裁楊金龍認為，與2013年相比，Fed本次採取更加審慎的手法且強化對外溝通，將有助於平穩市場反應，美債長天期利率可望緩步回升，但應不致引發國際資金大幅移動。

不過，楊金龍也指出，縮減購債若帶動美國公債殖利率大幅上揚及美元走強，體質較不佳的新興市場經濟體，仍可能面臨股、債、匯市動盪加劇風險，因此，央行將密切關注Fed後續調整購債的動作與潛在影響。

楊金龍指出，隨著美國經濟展望持續改善，今年底可能宣布啟動縮減購債，鑑於2013年的經驗，Fed主席鮑爾更加重視對外溝通，以及事前引導市場預期，除強調Fed縮減購債與升息之間並無直接關聯，並言明未來Fed升息條件會比縮減購債更加嚴格，希望藉由將縮減購債與升息兩者脫鉤，降低縮減購債宣告效果的負面衝擊。

央行內部分析，觀察新興市場至今股債市表現也尚稱平穩，市場似已充分反映Fed的引導；且當前多數新興市場經濟體的經常帳餘額，以及外匯存底適足程度，較2013年改善，即使國際資金自新興市場經濟體撤離，衝擊應會較2013年溫和。

2013年Fed縮減購債時，以體質較差的巴西、印度、印尼、土耳其、南非等「脆弱五國」（Fragile Five）最創最深；央行提醒，Fed本次縮減購債如果再帶動美國公債殖利率大幅上揚及美元走強，財政餘額對GDP比率及政府外債對GDP比率明顯較2013年惡化的新興市場經濟體，仍可能面臨股、債、匯市動盪加劇的風險。

(時報資訊)